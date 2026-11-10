Huế: Nhiều trường ven sông Bồ cho học sinh nghỉ học đề phòng nước dâng cao

Nước sông Bồ dâng cao. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 10/11, các địa phương ven sông Bồ (thành phố Huế) như phường Kim Trà, xã Đan Điền, xã Quảng Điền, phường Phong Thái... đã có thông báo cho học sinh tại các khu vực trũng nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Ông Hồ Lê Hoàng Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Trà (thành phố Huế) cho hay, sau khi có thông tin điều tiết hồ chứa nước thủy điện Bình Điền vào khoảng 10 giờ ngày 10/11, xã đã kịp thời chỉ đạo tất cả trường học tạm thời cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Toàn phường có 6 trường, 2 mầm non, 3 tiểu học, 1 trung học cơ sở.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Trà, trên địa bàn phường, nước sông Bồ đang dâng cao, một số khu vực như xóm 4 (thôn An Thuận) nước dâng cao gây ngập một số tuyến đường giao thông. Phường đang nắm tình hình thời tiết để chỉ đạo các lực lượng ứng phó.

Ngoài ra, các địa phương ven sông Bồ cũng đã kịp thời chỉ đạo các trường học ở vùng thấp trũng cho học sinh nghỉ học.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đan Điền Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, xã đã chỉ đạo các trường ở khu vực thấp trũng ven sông Bồ cho học sinh nghỉ học và có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời tiết mưa lũ. Hiện nước sông tại địa bàn xã đang dâng cao nhưng vẫn chưa ghi nhận khu vực bị ngập lụt. Các lực lượng địa phương luôn trong tinh thần sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Từ tối 8/11 đến sáng 10/11, vùng núi thành phố Huế có mưa to đến rất to từ 300-500mm, có nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 760mm; Khe Tre 608mm; A Lưới 597mm. Dự báo, từ ngày 10-12/11, thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm. Tổng lượng mưa cả đợt ở thành phố Huế phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Vùng biển thành phố Huế, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5-4m.

Từ ngày 10-12/11, trên các sông ở thành phố Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ lên mức báo động 2 và trên báo động 2; nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng thấp trũng ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc./.