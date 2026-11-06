Huế: Nhiều trường tiểu học bị động khi nguồn cung thực phẩm bán trú gián đoạn

Trường tiểu học Vĩnh Ninh đã tìm đối tác thay thế sau khi có thông tin một sản phẩm của đơn vị cung ứng bị nghi chưa bảo đảm an toàn thực phẩm. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Nhiều trường xoay xở tìm nguồn thực phẩm thay thế

Ông Nguyễn Thế Sinh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩ Dạ cho biết, chiều 5/11, doanh nghiệp Minh Châu thông báo tạm ngừng cung cấp thực phẩm để giữ hàng phục vụ đoàn kiểm tra. Nhiều trường gửi thông báo đến phụ huynh ngay trong đêm, riêng Trường tiểu học Vĩ Dạ đến sáng 6/11 mới thông tin.

Không chỉ Trường tiểu học Vĩ Dạ, các Trường tiểu học: An Cựu, Phú Mậu, Phường Đúc, Lý Thường Kiệt, Hương Long... cũng bị ảnh hưởng bởi thông báo này. Lãnh đạo Trường tiểu học Lý Thường Kiệt xác nhận sự việc và cho biết nếu tình trạng ngừng cung cấp kéo dài, nhà trường sẽ tìm nguồn thực phẩm khác thay thế.

Trong khi đó, lãnh đạo một số trường tiểu học như: Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Quang Trung... cho biết đã kịp tìm nguồn thực phẩm thay thế, duy trì bếp ăn bán trú. Có trường phải đến siêu thị mua thực phẩm để bảo đảm bữa ăn cho học sinh trong ngày 6/11.

Việc thông báo tạm dừng bán trú sát ngày học khiến nhiều phụ huynh lúng túng trong việc sắp xếp công việc, chăm sóc con. Một số người phản ánh nhận được tin nhắn thông báo nhưng không biết liên hệ với ai để hỏi rõ thời gian tạm dừng và phương án trông giữ con trong những ngày nhà trường tạm dừng tiếp nhận bán trú.

Đến chiều 6/11, ông Nguyễn Thế Sinh cho biết, doanh nghiệp Minh Châu đã nhắn tin cho nhà trường, thông báo tiếp tục cung cấp thực phẩm để duy trì hoạt động bán trú.

Phần lớn nguồn cung tập trung vào hai doanh nghiệp

Theo tìm hiểu của phóng viên, phần lớn trường tiểu học ở khu vực trung tâm thành phố Huế ký hợp đồng cung ứng thực phẩm với hai doanh nghiệp là Minh Châu và Ngọc Lan. Có trường ký hợp đồng với cả hai đơn vị, luân phiên cung cấp theo tuần, nhưng cũng có trường chỉ sử dụng thực phẩm từ một doanh nghiệp.

Từ giữa tháng 10/2026, nhiều trường đã tạm dừng nhập thực phẩm từ cơ sở Ngọc Lan sau khi cơ quan chức năng đặt vấn đề về chất lượng và nguồn gốc lô ruốc do cơ sở này cung cấp.

Bà Phan Thị Ngọc Quỳnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung, từng cho biết trường ký hợp đồng với cả Ngọc Lan và Minh Châu, mỗi tuần nhận thực phẩm từ một đơn vị. Từ trước ngày 15/10, trường đã không tiếp tục nhận thực phẩm từ cơ sở Ngọc Lan. Lãnh đạo Trường tiểu học Lê Lợi và Trường tiểu học Lý Thường Kiệt cũng xác nhận việc tạm dừng nhập thực phẩm từ cơ sở này.

Trước đó, từ tuần đầu tháng 9/2026, Ủy ban nhân dân đã có văn bản chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027. Văn bản yêu cầu hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trong tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú; rà soát hợp đồng, hồ sơ pháp lý và điều kiện hoạt động của đơn vị cung cấp; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, đồng thời công khai thông tin bữa ăn để phụ huynh giám sát.

Tối 5/11, khi nhận được thông tin từ các trường về việc Minh Châu tạm ngừng cung cấp thực phẩm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thuận Hóa, nơi có các Trường: Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Phường Đúc... đã nhắn tin yêu cầu các trường chủ động liên hệ, tìm nguồn thực phẩm an toàn, hợp pháp, không để đứt gãy hoạt động bán trú.