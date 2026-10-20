Huế: Người dân tự nguyện giao nộp cá thể trăn đất, chung tay bảo vệ đa dạng sinh học

Cá thể trăn đất được người dân giao nộp, góp phần bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học. Ảnh: N.Huy

Việc người dân phường Phú Xuân (Tp. Huế) chủ động giao nộp cá thể trăn đất đi lạc vào nhà là hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã, gìn giữ đa dạng sinh học và hướng tới phát triển bền vững.

Người dân chủ động giao nộp trăn đất

Bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học bắt đầu từ những hành động trách nhiệm trong đời sống hằng ngày. Tại phường Phú Xuân (Tp. Huế), việc người dân tự nguyện giao nộp cá thể trăn đất đã góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên trong cộng đồng.

Ngày 20/10/2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Xuân cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể trăn đất do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ngày 17/10, ông T.Đ.N., trú tại đường Tăng Bạt Hổ, phường Phú Xuân (Tp. Huế) đã phát hiện một con trăn đi lạc vào nhà. Thay vì tự ý bắt giữ, mua bán hoặc xử lý cá thể động vật này, ông đã chủ động thông báo và tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng.

Hành động trên thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân đối với động vật hoang dã, đồng thời góp phần hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên.

Bảo vệ động vật hoang dã, gìn giữ hệ sinh thái

Qua kiểm tra, cá thể trăn đất (Python bivittatus) có trọng lượng khoảng 10kg, chiều dài khoảng 1,5m. Đây là loài động vật thuộc Nhóm IIB, gồm các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm bị hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định.

Trăn đất (Python bivittatus) là loài động vật thuộc Nhóm IIB. Ảnh: N. Huy

Việc tiếp nhận, xử lý và đưa động vật hoang dã trở về môi trường tự nhiên cần được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho con người và cá thể động vật, đồng thời phù hợp với điều kiện sinh thái.

Chung tay vì môi trường tự nhiên bền vững

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Xuân đang liên hệ Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền để hoàn thiện thủ tục, đưa cá thể trăn đất nói trên trở về môi trường tự nhiên.

Từ sự việc này, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển hoặc mua bán trái quy định. Khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư, người dân nên chủ động thông báo cơ quan chức năng, tránh tự ý tiếp cận hoặc xử lý gây nguy hiểm.

Những hành động nhỏ nhưng thiết thực sẽ góp phần gìn giữ đa dạng sinh học, bảo vệ cân bằng hệ sinh thái và lan tỏa lối sống thân thiện với thiên nhiên. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường sống an toàn, hài hòa giữa con người và tự nhiên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững./.