Huế: Người dân chủ động cứu hộ động vật hoang dã quý hiếm

Cá thể Vạc hoa quý hiếm bị thương do ông Lê Hữu Dĩnh, trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế bàn giao cho cơ quan chức năng. (Ảnh: phường Phú Xuân cung cấp)

Trong quá trình di chuyển trên đường, ông Dĩnh phát hiện một cá thể chim có dấu hiệu bị thương. Ông đưa chim về chăm sóc, đồng thời chủ động liên hệ cơ quan chức năng.

Sáng 4/11, chính quyền phường Phú Xuân phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm thành phố Huế tổ chức tiếp nhận cá thể chim.

Qua kiểm tra, đại diện Hạt Kiểm lâm bước đầu xác định đây là Vạc hoa (tên khoa học Gorsachius magnificus), thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Loài chim này thuộc họ Diệc, có đặc điểm nổi bật với phần đầu sẫm màu, hai bên cổ nâu hung đỏ và những dải lông trắng ở vùng sau mắt, hai bên tai. Tại thời điểm bàn giao, cá thể chim vẫn còn vết thương ở phần cánh.

Khi sức khỏe phục hồi, cá thể này sẽ được xem xét tái thả về môi trường tự nhiên. (Ảnh: phường Phú Xuân cung cấp)

Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để chuyển cá thể Vạc hoa về Vườn quốc gia Bạch Mã chăm sóc, theo dõi và điều trị vết thương. Khi sức khỏe phục hồi, cá thể chim sẽ được xem xét tái thả về môi trường tự nhiên nếu đủ điều kiện.

Trước đó, ngày 17/10, ông Trần Đại Nam, trú tại đường Tăng Bạt Hổ, phường Phú Xuân phát hiện một cá thể trăn đất đi lạc vào nhà. Nhận thấy đây là động vật hoang dã, ông Nam đã chủ động thông báo và bàn giao con vật cho cơ quan chức năng. Cá thể trăn nặng khoảng 10kg, dài 1,5m, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Việc người dân liên tiếp chủ động bảo vệ, chuyển giao động vật hoang dã tại phường Phú Xuân cho thấy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn thiên nhiên. Những hành động thiết thực này góp phần bảo vệ động vật hoang dã, tạo điều kiện để cơ quan chuyên môn tiếp nhận, chăm sóc và phục hồi các cá thể trước khi trở về môi trường.