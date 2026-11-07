Huế nghiên cứu thử nghiệm công nghệ số phát triển kinh tế di sản

Chương trình nghệ thuật trình diễn ánh sáng tại Ngọ Môn Huế. Ảnh: S.Thùy

Theo kế hoạch, đến hết năm 2028, Huế phấn đấu hình thành định hướng và khung chuẩn bị cho việc nghiên cứu, xem xét triển khai thử nghiệm có kiểm soát các ứng dụng công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế di sản.

Trong đó, làm rõ đối tượng, phạm vi, điều kiện, cơ chế quản lý, yêu cầu công nghệ, phương án thương mại hóa, bảo vệ di sản, quản trị dữ liệu và kiểm soát rủi ro.

Các nhóm đối tượng được xác định có tiềm năng nghiên cứu gồm: Dữ liệu và tài sản số về di sản; sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm số; giải pháp công nghệ hỗ trợ bảo tồn, quản lý, phát huy giá trị di sản; các mô hình khai thác, cung cấp dịch vụ và hợp tác phù hợp quy định.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, quy trình phối hợp và các nội dung cần có cơ chế thử nghiệm; đánh giá mức độ sẵn sàng về dữ liệu, hạ tầng, công nghệ, thị trường và các chủ thể có khả năng tham gia.

Du khách quốc tế tham quan di sản Huế. Ảnh: S.Thùy

Đồng thời, nghiên cứu nguyên tắc thương mại hóa, phân chia lợi ích, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu bảo tồn, lợi ích công cộng và quyền quản lý di sản với động lực tham gia của tổ chức, doanh nghiệp.

TP. Huế sẽ rà soát, lựa chọn và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp nhằm chuẩn hóa hoạt động số hóa, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu di sản số.

Việc lựa chọn các mô hình, giải pháp thử nghiệm phải bảo đảm trung lập về công nghệ, không lựa chọn trước doanh nghiệp; ưu tiên những giải pháp giải quyết được bài toán thực tiễn, có tính đổi mới, khả năng kiểm chứng và mang lại giá trị cho công tác bảo tồn, phát huy di sản.

Quyền khai thác dữ liệu, tài sản công, sở hữu trí tuệ, cơ chế tài chính và lợi ích phát sinh phải được xác định bằng văn bản đúng thẩm quyền trước khi vận hành thử nghiệm.