Huế nghiên cứu mô hình đô thị ‘trữ nước’ để thích ứng ngập lụt

Ngày 21/9, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại học Waseda và Đại học Tsukuba (Nhật Bản) về nghiên cứu, triển khai dự án phòng, chống thiên tai, thích ứng với ngập lụt và biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

Quản lý đô thị gắn với khả năng trữ nước

Tại buổi làm việc, đại diện hai trường đại học Nhật Bản giới thiệu nội dung nghiên cứu mô hình quản lý lũ và kiểm soát phát triển lưu vực dựa trên khả năng trữ nước tại khu vực ven đô.

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự án dự kiến được áp dụng thực tiễn tại Huế trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Mục tiêu là thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng tập trung, nhỏ gọn, đồng thời bảo vệ và nâng cao khả năng trữ nước tự nhiên của lưu vực.

Theo đó, dự án sẽ xây dựng bản đồ năng lực trữ nước cho lưu vực sông Hương khu vực ven đô; thiết lập các đường cong thể hiện mối quan hệ giữa dung tích trữ và mực nước; đồng thời đánh giá khả năng trữ nước hiệu quả trong điều kiện xảy ra hiện tượng nước dâng ngược.

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, các chuyên gia sẽ hoàn thiện công cụ đánh giá tác động của các dự án phát triển đô thị đối với năng lực trữ nước. Qua đó, có thể xác định mức độ suy giảm dung tích trữ do quá trình đô thị hóa và tính toán khối lượng cần bù đắp.

Đây được xem là cơ sở quan trọng để đưa yếu tố khả năng trữ nước vào quá trình quy hoạch, thiết kế và phát triển đô thị, góp phần hạn chế gia tăng nguy cơ ngập lụt trong quá trình đô thị hóa.

Thí điểm hạ tầng xanh thích ứng với lũ

Một nội dung quan trọng khác của dự án là xây dựng tiêu chuẩn thiết kế, mô hình vận hành và bảo trì hệ thống hạ tầng phân tán có khả năng thích ứng với lũ lụt.

Các tiêu chuẩn và mô hình này dự kiến được xây dựng dựa trên dữ liệu vận hành thực tế của khoảng 40-60 công trình đã đưa vào sử dụng. Qua đó, dự án hướng tới việc đánh giá hiệu quả của các giải pháp hạ tầng trong điều kiện thực tế, thay vì chỉ dựa trên mô hình lý thuyết.

Các chuyên gia cũng dự kiến triển khai và kiểm chứng những giải pháp hạ tầng xanh tại một khu vực thuộc khu đô thị mới. Mục tiêu là tìm kiếm sự cân bằng giữa mật độ xây dựng và năng lực trữ nước, qua đó nâng cao khả năng chống chịu của đô thị trước các tác động ngày càng phức tạp của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thành phố luôn xác định phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản là nhiệm vụ trọng tâm.

TP. Huế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm ngập lụt và tăng cường quản lý lũ trên phạm vi toàn thành phố, hạn chế tác động bất lợi đến khu vực đô thị cũng như quần thể di sản.

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Trong bối cảnh đó, lãnh đạo thành phố đánh giá cao dự án nghiên cứu của các đối tác Nhật Bản, đồng thời cho rằng cách tiếp cận dựa trên khả năng trữ nước phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Huế trong quản lý lũ, quy hoạch và phát triển đô thị bền vững.

Kết nối dữ liệu nghiên cứu với đô thị thông minh

Để sớm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, ông Hoàng Hải Minh đề nghị các bên nghiên cứu rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai dự án.

Với kinh nghiệm trong thực hiện các dự án phòng, chống thiên tai, TP. Huế cam kết phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời bố trí đội ngũ chuyên gia, cán bộ chuyên môn tham gia xuyên suốt quá trình nghiên cứu.

Lãnh đạo thành phố cũng giao các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với đoàn công tác; nghiên cứu kế thừa, khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu từ các dự án đã triển khai trên địa bàn nhằm tránh trùng lặp, tiết kiệm và tối ưu hóa nguồn lực đầu tư.

Lãnh đạo thành phố tặng quà và chụp hình lưu niệm.

Đáng chú ý, Huế định hướng kết nối kết quả nghiên cứu với Trung tâm IOC, hệ thống dữ liệu và nền tảng đô thị thông minh đang vận hành trên địa bàn.

Việc tích hợp dữ liệu nghiên cứu với hệ thống đô thị thông minh được kỳ vọng từng bước hình thành cơ sở dữ liệu tin cậy phục vụ dự báo, quản lý và hỗ trợ ra quyết định trong phòng, chống thiên tai.

Qua đó, không chỉ nâng cao năng lực ứng phó với ngập lụt mà còn góp phần xây dựng mô hình đô thị Huế an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.