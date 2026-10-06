Huế nâng cấp tỉnh lộ 8 thường xuyên ngập lụt với vốn gần 15 tỷ đồng

Ngày 6/10, Sở Xây dựng TP Huế thông tin, vừa cho triển khai thi công dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 8, nối từ trung tâm xã Quảng Điền đến trung tâm TP Huế. Công trình có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp hơn 13 tỷ đồng.

Nâng cấp tỉnh lộ thường xuyên ngập lụt ở Huế.

Theo đó, dự án nâng cấp có tổng chiều dài gần 1km, với 2 đoạn từ Km9+661 - Km9+796 và đoạn từ km12+794 - km13+547. Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 12m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa hai lớp; lề đường gia cố bằng bê tông xi măng dày 18cm.

Dọc tuyến cho xây dựng cống hộp tại Km 9+661-Km9+796 với khẩu độ đảm bảo tiêu thoát nước khu vực. Mái ta luy được gia cố bằng kết cấu tấm đan bê tông lát trong hệ khung bê tông, chân kè gia cố bằng rọ đá.

Hệ thống an toàn giao thông của tuyến đường được thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Theo Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế đơn vị thực hiện dự án cho biết, mặt đường được nâng cao từ 20 - 60cm tùy đoạn, riêng từ Km 9+661-Km9+796 có đoạn nâng đến 70cm. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Hằng năm đến mùa mưa lụt, tuyến đường tỉnh lộ 8 thường xuyên bị ngập sâu.

Mục tiêu của dự án nhằm phục vụ nhu cầu giao thông, tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa các xã với trung tâm TP Huế. Đồng thời, góp phần chống ngập lụt, chỉnh trang và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực theo định hướng quy hoạch.

Được biết, hằng năm đến mùa mưa lụt, tuyến đường tỉnh lộ 8 đoạn qua trung tâm xã Quảng Điền và xã Quảng Thọ cũ thường xuyên bị ngập sâu, có lúc kéo dài cả tháng khiến người dân đi lại rất khó khăn.