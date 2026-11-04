Huế: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh vùng biên

Các đại biểu tại khu vực trưng bày sách của chương trình. Ảnh: VT

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026.

Tham gia sự kiện có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, giáo viên và học sinh khối 7, khối 8 của Trường THCS-DTNT A Lưới 2.

Với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội”, chương trình tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi về pháp luật. Ảnh: VT

Trong đó, trọng tâm là Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28.9.2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế đã trao tặng 100 đầu sách cho Trường THCS-DTNT A Lưới 2, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh trên địa bàn.

Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế tặng 100 đầu sách cho Trường THCS-DTNT A Lưới 2. Ảnh: VT

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại nhà trường, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, giúp giáo viên, học sinh nâng cao hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến biên giới quốc gia, nhận thức rõ hơn trách nhiệm của công dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.