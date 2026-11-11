Huế: Mực nước các sông xuống dưới báo động 2, nhiều tuyến đường vẫn còn chia cắt

Theo ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước trên các sông dâng cao, gây ngập lụt cục bộ một số vùng thấp trũng, sạt lở bờ sông, bờ biển và một số tuyến đường giao thông bị hư hỏng.

Ảnh hưởng của sóng biển kết hợp triều cường làm nhiều đoạn bờ biển ở TP Huế sạt lở nghiêm trọng.

Mưa lụt đã gây ngập lụt một số tuyến đường ở xã Quảng Điền từ 35-80cm, đặc biệt đoạn tỉnh lộ 19A qua chợ Quảng Thọ, đập tràn Thủ Lễ khoảng 80cm. Một số tuyến đường ven sông, đầm phá ở xã Phú Lộc, Lộc An, xã Đại Điền, phường Hóa Chậu… bị ngập cục bộ.

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho hay, do ảnh hưởng của sóng biển kết hợp triều cường làm sạt lở bờ biển ở khu vực thôn Đồng Dương, xã Vinh Lộc với tổng chiều dài khoảng 1,2km, làm ảnh hưởng đến hoa màu của người dân. Khu vực TDP An Hải, phường Thuận An bị sạt lở với chiều dài khoảng 100m, xâm thực vào sâu 20m.

Khu vực sông Bồ đoạn qua An Thuận, Nam Thanh, Giáp Kiền (phường Kim Trà) bị sạt lở nặng ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục hộ dân sinh sống sát bờ sông, ảnh hưởng đến các tuyến đường giao thông.

Mưa lụt đã gây ngập lụt một số tuyến đường ở xã Quảng Điền từ 35-80cm.

Theo lãnh đạo UBND phường Kim Trà, sạt lở dọc bờ sông Bồ có chiều dài sạt khoảng 800m, ăn sâu vào đất liền từ 5-7m, ảnh hưởng trực tiếp 12 hộ dân. Nếu không xử lý kịp thời nguy cơ ăn mất tuyến đường, ảnh hưởng giao thông đi lại của người dân và đe dọa trực tiếp đến an toàn của hàng chục hộ dân sinh sống ven sông.

Mưa lũ đã làm sập hoàn toàn 1 cống trên tuyến đường liên thôn ở xã A Lưới 1 dài khoảng 4m, nhiều tuyến đường tại A Lưới 2, Khe Tre bị sạt lở, bùn đất bồi lấp từ 20 - 50m. Kênh chính hồ Hòa Mỹ bị xói lở chân bờ tả dài khoảng 12m.

Toàn thành phố có 8 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng ở các A Lưới 1, phường Hóa Châu, xã Lộc An và phường Phong Quảng. Tại xã Quảng Điền, ghi nhận 2 người bị thương gãy chân trong quá trình dọn dẹp nhà cửa.

TP Huế chỉ đạo địa phương: Khi nước lũ bắt đầu rút dần, các lực lượng xung kích huy động phương tiện khơi thông bùn đất, sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu.

Trước nguy cơ ngập lụt và sạt lở, các lực lượng chức năng đã tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp 20 hộ gia đình với 57 khẩu đến nơi an toàn. Đồng thời, để đảm bảo an toàn, ngành Giáo dục và Đào tạo đã cho học sinh tại 67 trường nghỉ học trong ngày 10/11 và đến ngày 11/11 vẫn còn 22 trường cho học sinh tạm nghỉ học.

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, hiện nước trên các sông đang xuống, thành phố đã chỉ đạo địa phương, khi nước lũ rút đến đâu, các lực lượng xung kích, công an, quân đội và Hạt quản lý đường bộ tập trung huy động phương tiện khơi thông bùn đất, dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu để sớm đưa nhịp sống của người dân trở lại trạng thái bình thường.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, từ 19h ngày 8/11 đến 13h ngày 11/11, lượng mưa đo được tại các trạm Vrain phổ biến từ 150-300mm ở vùng đồng bằng và từ 400-550mm ở vùng núi. Đặc biệt, một số nơi ghi nhận lượng mưa rất cao như Bạch Mã đạt 1.242mm, Khe Tre 732mm và hồ A Lá 631mm. Đỉnh lũ tại sông Hương, tại trạm Kim Long đạt 1,71m vào 4h ngày 11/11, dưới báo động II là 0,29m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc lên đến 3,77m trên báo động II là 0,77m; sông Ô Lâu tại Phong Điền đạt 1,76m và sông Truồi đạt 3,19m. Đối với các hồ chứa thủy điện và thủy lợi lớn như Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền, lưu lượng nước về hồ rất lớn lên tới hơn 3.700m³/s tại Hương Điền, mực nước các hồ đã tăng từ 3,42m đến 7,69m so với trước lũ, hiện đang được vận hành điều tiết an toàn.