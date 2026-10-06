Huế mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét và sạt lở 9 xã, phường

Ngày 6/10, Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế cho biết, những giờ qua trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như An Tây (phường An Cựu) 124mm, Bình Tiến (xã Bình Điền) 117,6mm, Cổ Bi (phường Phong Thái) 134,4mm, Dương Hòa (phường Phú Bài) 82,6mm.

Huế mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét, sụt lún và sạt lở 9 xã, phường.

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 80%, thậm chí đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, mưa to đến rất to tiếp tục xảy ra, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại nhiều khu vự

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Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại 9 xã, phường trên địa bàn TP Huế.

Tại Kim Trà, nguy cơ sạt trượt giao thông trên cao tốc Cam Lộ - Túy Loan; sạt lở bờ sông Bồ tại các đoạn Bại, Ngoại Đề, Cồn Nổi, Hạ Giang, Thanh Lương 4 và hói La Chữ.

Khu vực Phong Thái có nguy cơ sạt trượt tại đường trục Tổ dân phố Tử Chánh, sạt lở bờ sông Ô Lâu và sông Bồ. Bình Điền được cảnh báo sạt trượt giao thông trên Quốc lộ 49A, Tỉnh lộ 16 và sạt lở bờ sông Hữu Trạch.

Tại Hương An, nguy cơ sạt trượt được cảnh báo trên Tỉnh lộ 4 đoạn Hương An – Hương Trà và đường Nguyễn Chi Thanh kéo dài. Phường Hương Trà có nguy cơ sạt trượt tại đường vào thủy điện Hương Điền, sạt lở bờ sông Bồ đoạn Lai Thành, Lại Bằng.

Ở khu vực Kim Long, nguy cơ trượt lở đất đá được cảnh báo tại Điện Huệ Nam, núi Dâu Tằm, núi Nhạn; đồng thời có nguy cơ sạt lở bờ sông Hương, sông Tả Trạch và sông Bạch Yến.

Tại A Lưới 5, nguy cơ trượt lở đất đá xảy ra ở Hồng Hạ, sạt trượt giao thông trên đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 49A và sạt lở bờ sông Bồ khu vực thượng nguồn; đồng thời cảnh báo lũ quét tại Hồng Hạ.

Khu vực Phong Điền được cảnh báo trượt lở đất đá tại Phong Xuân, Phong Mỹ; sạt trượt giao thông trên tuyến đường 71 đi Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, B1 và Tỉnh lộ 17; sạt lở bờ sông Ô Lâu.

Tại Phú Bài, nguy cơ sạt lở đất được cảnh báo ở Dương Hòa, Phú Sơn và sạt lở bờ sông Hữu Trạch.

Theo cơ quan khí tượng, lũ quét có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây tắc nghẽn giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống người dân.

Người dân được khuyến cáo chủ động phòng tránh, đặc biệt khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, khu vực đường ngập sâu hoặc có độ dốc lớn; không chủ quan khi mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn còn kéo dài

Riêng từ chiều 6/10 đến chiều 8/10, lượng mưa trong 24-48 giờ tới phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm.

Từ ngày 7-8/10, do tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần và nhiễu động gió Đông, TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ ngày 9-11/10, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tiếp tục xuất hiện. Tổng lượng mưa từ ngày 6-15/10 tại Huế được dự báo phổ biến 300-550mm, có nơi trên 700mm.

Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất và hạn chế đi lại tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn.