Huế mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét, sạt lở

Mưa lớn tiếp diễn nhiều ngày

Theo tin dự báo mưa lớn phát lúc 9h ngày 8/10 của cơ quan khí tượng thủy văn, trong 24 giờ qua, TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng phổ biến 30-100mm, có nơi trên 100mm.

Riêng các phường, xã phía Nam thành phố ghi nhận mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Một số nơi có lượng mưa lớn như Giang Hải 155,6mm, Cảng Tư Hiền 137,8mm, Hồ Truồi 98mm, Bạch Mã 87,4mm, Hương Phú 84mm, Lộc Tiến 82,8mm và Trạm bơm Quảng Thành 65,2mm.

Sạt lở tại Km 75 +830 QL49, TP Huế vào ngày 12/9/2026.

Dự báo từ chiều 8 đến chiều 10/10, TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24-48 giờ tới tại phía Tây thành phố phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; phía Bắc 80-150mm, có nơi trên 250mm; phía Nam 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Từ chiều 10 đến hết ngày 11/10, mưa vẫn tiếp diễn, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 20-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm. Từ ngày 12/10, mưa có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở nhiều khu vực

Do mưa lớn kéo dài, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới tại 13 xã, phường trên địa bàn TP Huế.

Tại xã Phú Lộc, nguy cơ trượt lở đất đá xảy ra tại khu vực Trung Phước Tượng, Trung An; sạt trượt giao thông trên Quốc lộ 49B, đèo Phước Tượng, tuyến Cầu Tư Hiền - Lộc Bình và đường lên Bạch Mã. Một số khu vực ven sông, đầm Cầu Hai cũng có nguy cơ sạt lở.

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, nguy cơ trượt lở đất đá tại Phú Gia, Thổ Sơn; sạt trượt giao thông ở các đèo Phú Gia, Hải Vân, đường vào khu du lịch Laguna và sạt lở bờ sông Nước Ngọt, sông Bù Lu.

Các khu vực xã Hưng Lộc, xã Lộc An, phường Phú Bài, xã Vinh Lộc cũng được cảnh báo nguy cơ sạt lở giao thông, bờ sông, bờ biển tại một số vị trí.

Tại khu vực miền núi, nguy cơ sạt lở, lũ quét được cảnh báo ở xã A Lưới 5, xã Long Quảng và xã Nam Đông, trong đó có các tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 49A, khu vực Hồng Hạ, đồi C9, tuyến Thượng Long - Khe Biền - Tà Rị và các khu vực ven sông Tả Trạch, sông Bồ.

Ở khu vực phía Bắc thành phố, nguy cơ sạt trượt được cảnh báo tại một số tuyến đường thuộc phường Hương An, Hương Trà và Kim Trà, cùng các khu vực ven sông Bồ, hói La Chữ.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, tuyến đường có nguy cơ sạt lở và chủ động phương án đảm bảo an toàn khi mưa lớn xảy ra.