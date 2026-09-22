Huế mưa lớn, hồ Hương Điền tăng điều tiết

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, trong ngày và đêm 22/9, TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Ngày và đêm 23/9, mưa to và dông tiếp diễn, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm.

Huế mưa lớn, hồ thủy điện Hương ĐIền tăng lưu lượng điều tiết. (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan chức năng cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn với cường độ trên 70mm trong 2 giờ có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá tại khu vực đồi núi; đồng thời có thể gây ngập úng cục bộ tại các đô thị, nhất là những tuyến đường thấp trũng, hệ thống thoát nước kém hoặc bị tắc nghẽn.

Trước diễn biến mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành Công văn số 29/BCH-SNNMT ngày 21/9/2026 về chủ động ứng phó với mưa lớn, dông sét.

Đáng chú ý, lúc 10h ngày 22/9, mực nước hồ thủy điện Hương Điền ở mức +55,31m, trong khi mực nước dâng bình thường là +58m. Lưu lượng nước đến hồ 331m³/s, lưu lượng về hạ du 182m³/s.

Trên cơ sở đề xuất của Công ty CP Thủy điện Hương Điền và kiến nghị của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ nhằm chủ động bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du.

Theo lệnh được ban hành lúc 11h30 ngày 22/9, hồ Hương Điền vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, trong khoảng 250-500m³/s.

Trong đó, lưu lượng qua tuabin là 182m³/s. Việc điều chỉnh cụ thể sẽ căn cứ tình hình lưu lượng nước thực tế về hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 16h ngày 22/9.

UBND các xã, phường thuộc vùng hạ du hồ Hương Điền được yêu cầu thông báo đến người dân, đồng thời nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói trong thời gian điều tiết, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.