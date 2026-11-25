Theo đó, vào khoảng 14h chiều 25/11, tại Km 61+250 QL49 đoạn qua thôn Hồng Hạ 1, xã A Lưới 5 đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Do ảnh hưởng mưa lớn nên một khối lượng lớn đất, đá trên đồi núi đã đổ sập xuống vị trí kể trên của tuyến QL49, gây chia cắt giao thông trên tuyến.

Để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên tuyến, Công an xã A Lưới 5 đã cắt cử cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng Tổ bảo vệ ANTT tại cơ sở nhanh chóng đến hiện trường, bố trí barie rào chắn, ngăn không cho các phương tiện và người dân lưu thông qua khu vực này.

Điểm sạt lở tại Km 61+250 QL49 đoạn qua thôn Hồng Hạ 1, xã A Lưới 5, TP Huế.

Thông qua các kênh thông tin trên mạng xã hội Facebook, Công an xã A Lưới 5 đã thông tin sự cố sạt lở trên tuyến QL49 để người dân và các tài xế nắm rõ, chủ động tìm hướng di chuyển phù hợp hơn cho đến khi sự cố sạt lở được khắc phục.

Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ TP Huế cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra sạt lở tại vị trí trên tuyến QL49, đơn vị quản lý đường bộ đã huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường thu dọn đất, đá. Tuy nhiên do khối lượng đất, đá quá lớn nên có thể đến ngày mai (26/11), QL49 mới được thông tuyến trở lại.

Đất, đá từ đồi núi đổ sập xuống chắn ngang đường QL49.

Hiện các đơn vị đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng nhân lực và phương tiện để xử lý các điểm sạt lở mới, hạn chế nguy cơ ách tắc giao thông trên tuyến QL49.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ ngày 25 đến 27/11, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Công an xã A Lưới 5 huy động lực lượng túc trực, chốt chặn tại điểm sạt lở.

Để ứng phó mưa lớn, hiện các hồ chứa lớn tại TP Huế đang tăng điều tiết xả nước về hạ du. Từ 15h ngày 24/11, hồ Tả Trạch (thượng nguồn sông Hương) bắt đầu xả nước với tổng lưu lượng dự kiến 380 - 480 m3/s; 10h sáng 25/11, hồ thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) tăng dần lưu lượng điều tiết nước về hạ du với lưu lượng 220-700 m3/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã cảnh báo nguy cơ sạt lở tại các địa bàn miền núi, vùng ven biển, khu vực ven sông suối và các trục giao thông trọng điểm. Các lực lượng chức năng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông.