Huế mưa lớn cực đoan - Chủ động ứng phó mưa lũ, bảo vệ an toàn tính mạng người dân

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra công tác trực ban, giám sát mưa lũ và vận hành hồ chứa, yêu cầu tăng cường cảnh báo nhằm bảo vệ an toàn tính mạng người dân.

Mưa lớn kéo dài, lượng mưa tại nhiều khu vực vượt 500 mm, đặt thành phố Huế trước nguy cơ lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất. Thành phố đang tăng cường trực ban, giám sát hồ chứa, đẩy mạnh cảnh báo trên nền tảng số, quyết tâm bảo vệ tính mạng người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản và chủ động thích ứng với thời tiết cực đoan.

Chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động trước thiên tai

Sáng 9/10, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch HĐND thành phố Huế, đã đến kiểm tra công tác trực ban ứng phó mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất và vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện tại Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, cơ quan tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố về công tác phòng, chống thiên tai. Cùng tham dự có đồng chí Lê Văn Cường, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn thành phố.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, từ 19 giờ ngày 5/10 đến 7 giờ ngày 9/10/2026, lượng mưa tại các trạm đo Vrain phổ biến từ 200–450 mm. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn, như đỉnh Bạch Mã 814 mm, Giang Hải 708 mm, Cảng Chân Mây 564 mm, Bạch Mã 553 mm, Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây 528 mm, Cảng Tư Hiền 527 mm và Lộc Tiến 513 mm.

Mưa lớn tập trung tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng đồi núi phía Nam thành phố, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ trên các sông, suối, lũ quét và sạt lở đất tại những khu vực xung yếu. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn thành phố, từ sáng 9/10 đến sáng 11/10, lưu vực sông Hương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 100–180 mm, có nơi trên 250 mm. Từ ngày 12/10, mưa trên lưu vực có xu hướng giảm dần.

Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo và tổ chức ứng phó được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai các văn bản chỉ đạo ứng phó. Các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện được yêu cầu chủ động xây dựng phương án vận hành theo kịch bản, tuân thủ nghiêm quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các địa phương phải rà soát phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần và địa điểm sơ tán. Việc chủ động chuẩn bị ngay từ cơ sở có ý nghĩa quyết định trong bảo đảm an toàn cho người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất.

Đồng chí Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi Khí hậu báo cáo tình hình mưa lũ

Công nghệ số nâng cao hiệu quả cảnh báo mưa lũ

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Đức Tiến đánh giá cao việc ngành Nông nghiệp và Môi trường Tp. Huế ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phòng, chống thiên tai.

Các hệ thống quan trắc, công cụ hỗ trợ tính toán vận hành hồ chứa, mạng lưới giám sát mưa Vrain và radar thời tiết X-band được tích hợp trên nền tảng Hue-S, góp phần cập nhật diễn biến mưa lũ, hỗ trợ phân tích tình hình và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Thông qua các nền tảng số, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân có thêm điều kiện tiếp cận thông tin cảnh báo nhanh chóng, kịp thời. Đây là giải pháp quan trọng giúp rút ngắn thời gian truyền tin, nâng cao khả năng chủ động phòng tránh và hạn chế những tổn thất đáng tiếc.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu duy trì nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, tăng cường chia sẻ cảnh báo qua các nhóm Zalo đến lãnh đạo địa phương và cơ quan liên quan. Đài Khí tượng thủy văn thành phố cần tăng cường bản tin dự báo mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và thông tin phục vụ vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương.

Thông tin phải được chuyển kịp thời đến Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) để truyền tải trên Hue-S và các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp. Huế

Bảo vệ người dân, giảm thiểu tác động của thời tiết cực đoan

Nhấn mạnh lượng mưa tại nhiều khu vực đã ở mức rất cao, đồng chí Phạm Đức Tiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ hồ chứa trên lưu vực sông Hương tuyệt đối không chủ quan, lơ là; phải chủ động nhận diện nguy cơ, thường xuyên cập nhật tình hình và sẵn sàng triển khai biện pháp ứng phó phù hợp.

Trong điều kiện thời tiết cực đoan diễn biến khó lường, cảnh báo sớm chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi đôi với hành động cụ thể. Người dân cần theo dõi thông tin chính thống, chấp hành hướng dẫn của chính quyền, chủ động di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm khi có yêu cầu; không đi qua vùng ngập sâu, dòng nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Vận hành hồ chứa an toàn và tăng cường khả năng ứng phó tại cộng đồng cần được triển khai đồng bộ.

Về lâu dài, nâng cao năng lực dự báo, hoàn thiện hệ thống cảnh báo, vận hành hồ chứa an toàn và tăng cường khả năng ứng phó tại cộng đồng cần được triển khai đồng bộ. Cùng với đó, bảo vệ rừng đầu nguồn, quản lý lưu vực sông và nâng cao nhận thức cộng đồng là những giải pháp quan trọng góp phần giảm rủi ro thiên tai.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và phối hợp đồng bộ, thành phố Huế hướng tới mục tiêu đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, hạn chế thiệt hại về tài sản và giảm thiểu tác động bất lợi của thiên tai. Đây cũng là nền tảng để xây dựng cộng đồng an toàn, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững./.