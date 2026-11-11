Huế: Một tháng xử lý 4.288 trường hợp vi phạm giao thông, dự kiến phạt gần 10 tỷ đồng

Ngày 11/11, Công an TP Huế sơ kết 1 tháng triển khai cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn.

Công an TP Huế sơ kết 1 tháng triển khai cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn.

Sau 1 tháng triển khai, từ ngày 8/10 đến 8/11, lực lượng Cảnh sát giao thông Huế đã kiểm tra 8.605 phương tiện, lập biên bản 4.288 trường hợp vi phạm, trong đó có 246 trường hợp thuộc lứa tuổi học sinh; dự kiến xử phạt hơn 9,97 tỷ đồng.

Qua kiểm tra 1.880 trường hợp, phát hiện 2 người điều khiển ô tô vi phạm quy định về ma túy. Công tác PCCC và CNCH cũng được chú trọng với 288 cơ sở nguy cơ cháy, nổ cao được kiểm tra; rà soát 489 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và tổ chức thực tập 20 phương án tại các khu dân cư.

Đáng chú ý, hoạt động của Tổ công tác 785 và các Tổ tuần tra Công an cấp xã tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo thế chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Từ ngày 8/10 đến 8/11, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Qua đó, các đơn vị cũng tập trung đấu tranh với tội phạm đường phố, tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, không để hình thành các nhóm đối tượng gây mất an ninh, trật tự.

Công an TP Huế cho hay, đã hoàn thành chỉ tiêu thu mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 với 493 trường hợp; vận động giao nộp 373/695 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công an cấp xã phát hiện, xử lý gần 2.400 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, với số tiền phạt hơn 800 triệu đồng.