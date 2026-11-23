Ảnh: UBND TP Huế

Chiều 22/11, UBND thành phố Huế tổ chức chương trình khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 05/11 đến ngày 24/11, với nhiều nội dung phong phú, kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, giao lưu và trải nghiệm văn hóa.

Điểm nhấn của chương trình là Không gian trưng bày văn hóa và trải nghiệm cộng đồng, với sự đồng hành của 26 đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội. Được tổ chức theo hướng mở, không gian này tạo điều kiện để người dân và du khách tìm hiểu hình ảnh, tư liệu, hiện vật, sản phẩm văn hóa đặc trưng; đồng thời trực tiếp giao lưu, trải nghiệm các hoạt động cùng nghệ nhân.

Không gian trưng bày văn hóa và trải nghiệm cộng đồng thu hút sự tham gia của 26 đơn vị, doanh nghiệp và hiệp hội. Ảnh: UBND TP Huế

Tại đây, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quảng bá áo dài, trình diễn nghề thủ công, thư pháp, nhạc cụ dân tộc, ẩm thực và sản phẩm văn hóa địa phương. Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, thưởng lãm, du khách còn có cơ hội tương tác, tìm hiểu những câu chuyện phía sau mỗi loại hình nghệ thuật, nghề truyền thống và phong tục của người dân Cố đô.

Lãnh đạo thành phố Huế tham quan các gian hàng. Ảnh: UBND TP Huế

Đây cũng là hướng tiếp cận có ý nghĩa đối với du lịch Huế, khi những giá trị di sản được chuyển tải thành trải nghiệm cụ thể, giúp kéo dài thời gian khám phá và tăng sự gắn kết của du khách với điểm đến.

Một trong những điểm đáng chú ý của chuỗi hoạt động là hai mô hình “Mỗi xã, phường - Một không gian văn hóa cộng đồng” và “Một địa phương - Một câu chuyện văn hóa”. Thông qua các mô hình này, những giá trị văn hóa gắn với lịch sử, con người, làng nghề và đời sống từng địa bàn được giới thiệu một cách gần gũi, sinh động.

Thay vì tập trung các hoạt động quảng bá tại khu vực trung tâm, những câu chuyện văn hóa được lan tỏa đến từng địa phương, khu dân cư, tạo điều kiện để cộng đồng trực tiếp tham gia gìn giữ, thực hành và giới thiệu bản sắc của mình. Đây là cách làm góp phần mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa, đồng thời tạo thêm chất liệu để hình thành những sản phẩm du lịch gắn với đời sống bản địa.

Mỗi địa phương mang đến một câu chuyện riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng của thành phố Huế. Ảnh: UBND TP Huế

Với bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa, Huế sở hữu nguồn tài nguyên phong phú, từ hệ thống di tích, kiến trúc, nghệ thuật, lễ hội đến trang phục, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống và phong tục tập quán. Những giá trị này không chỉ tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Cố đô mà còn là lợi thế quan trọng để thành phố phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm và công nghiệp văn hóa.

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên trên phạm vi cả nước, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Từ những không gian văn hóa cộng đồng, bản sắc Huế được lan tỏa rộng rãi đến người dân và du khách. Ảnh: UBND TP Huế

Thông qua chương trình, Huế hướng đến phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa; đồng thời đưa văn hóa hiện diện sinh động hơn trong đời sống cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để thành phố khai thác hiệu quả hơn nguồn lực di sản, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.