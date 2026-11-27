Một góc Khu công nghiệp Phong Điền, thành phố Huế. Ảnh: Thái Sơn

Trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị thành phố Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, việc xác định thêm không gian phát triển công nghiệp đang được thành phố chú trọng. Mục tiêu là tạo quỹ đất có khả năng đáp ứng nhu cầu đầu tư, đồng thời hình thành sự kết nối giữa các khu sản xuất, hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị.

HAI KHU VỰC ĐƯỢC ĐỀ XUẤT BỔ SUNG QUỸ ĐẤT CÔNG NGHIỆP

Theo Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, đơn vị đã phối hợp với Sở Xây dựng khảo sát quỹ đất dự kiến phát triển công nghiệp tại hai khu vực. Cụ thể, khu vực thứ nhất nằm dọc Tỉnh lộ 9, đoạn từ Quốc lộ 1A đến nút giao cao tốc Bắc – Nam, thuộc phường Phong Điền.

Khu vực thứ hai nằm ở phía Bắc Khu công nghiệp La Sơn và Khu công nghệ cao, dọc Tỉnh lộ 14, thuộc xã Hưng Lộc, phía Nam thành phố. Đây là những vị trí đang được nghiên cứu, rà soát để đánh giá khả năng bổ sung vào định hướng phát triển không gian công nghiệp trong các quy hoạch liên quan.

Việc tìm kiếm quỹ đất mới diễn ra trong bối cảnh các khu, cụm công nghiệp hiện hữu tiếp tục thu hút dự án sản xuất. Theo Sở Công Thương, 5 cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố đã thu hút 131 dự án đầu tư, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 73,32%, giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, Sở Công Thương đang phối hợp với các địa phương rà soát phương hướng phát triển cụm công nghiệp, tập trung vào nhu cầu thực tế, tính khả thi, khả năng thu hút đầu tư và mức độ phù hợp với các quy hoạch liên quan. Qua đó, xác định quy mô và định hướng phát triển phù hợp cho từng cụm, bảo đảm quỹ đất được bố trí gắn với nhu cầu sản xuất và khả năng khai thác thực tế.

PHONG ĐIỀN ĐỊNH HÌNH KHÔNG GIAN CÔNG NGHIỆP CÓ CHỌN LỌC

Cùng với việc khảo sát các quỹ đất mới, khu vực phía Tây phường Phong Điền đang được đề xuất định hình không gian phát triển công nghiệp theo hướng có chọn lọc. Địa phương kiến nghị nghiên cứu bố trí khu công nghiệp tập trung tại những vị trí có điều kiện phù hợp về địa hình, giao thông và hạ tầng.

Các ngành được ưu tiên gồm công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và chế biến có giá trị gia tăng lớn. Định hướng này không chỉ hướng đến thu hút các dự án sản xuất mà còn đặt ra yêu cầu tổ chức không gian hài hòa với khu dân cư và định hướng phát triển đô thị trong tương lai.

Theo phương án đề xuất, khu vực phía Tây phường Phong Điền sẽ dành quỹ đất dự trữ phát triển đô thị, gắn với định hướng bố trí đường sắt đô thị; bảo tồn không gian đồi thông và hình thành dải cây xanh cách ly giữa khu vực công nghiệp với đô thị phía Tây. Các dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, logistics và thương mại cũng được nghiên cứu phát triển nhằm tăng khả năng kết nối, hỗ trợ hoạt động sản xuất và lưu thông hàng hóa, đồng thời giữ ổn định các khu dân cư hiện hữu.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh khảo sát thực địa các khu công nghiệp phía Bắc thành phố. Ảnh: UBND TP Huế

Đáng chú ý, đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Phong Điền đang được thành phố yêu cầu rà soát kỹ về quy mô và ranh giới. Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh đề nghị các đơn vị làm rõ phạm vi khu vực dự kiến mở rộng, đặc biệt là những vị trí có khả năng chồng lấn với khu vực khoáng sản và khu dân cư hiện hữu, từ đó hoàn thiện phương án điều chỉnh phù hợp.

Đối với quỹ đất phát triển công nghiệp tại phía Bắc và phía Nam thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu tiếp tục rà soát các vị trí dự kiến, xem xét cập nhật đồng bộ vào Quy hoạch thành phố và Quy hoạch chung đô thị. Riêng khu vực phía Tây phường Phong Điền, việc phát triển công nghiệp cần được nghiên cứu theo hướng có chọn lọc, ưu tiên công nghiệp sạch.

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH GẮN VỚI KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Ngoài các khu vực phát triển công nghiệp, danh mục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị thành phố Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 còn có 16 vị trí thuộc 5 nhóm lĩnh vực: công nghệ, đô thị, công nghiệp, giao thông và năng lượng.

Trong đó, đáng chú ý là đề xuất điều chỉnh chức năng sử dụng đất tại Khu E – Đô thị mới An Vân Dương để nghiên cứu dự án Khu công nghệ và sản xuất phần mềm; bố trí đất cây xanh sử dụng công cộng để thực hiện Công viên – Quảng trường. Về giao thông, thành phố nghiên cứu bổ sung tuyến Đại lộ Bắc – Nam phía Đông, kết nối khu vực Phong Điền với đường trục chính Khu đô thị Chân Mây.

Một góc đô thị mới An Vân Dương. Ảnh: Hoàng Huy

Với nhóm đề xuất về năng lượng liên quan đến 7 dự án điện mặt trời và 2 vị trí hạ tầng lưới điện 110 kV, các địa phương cơ bản đã hoàn thành việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Sông Hương đang tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị và địa phương để hoàn thiện hồ sơ.

Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ từng nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ, làm rõ sự cần thiết, phạm vi và mức độ phù hợp với các quy hoạch liên quan. Những vị trí đề xuất điều chỉnh phải được cập nhật trên bản đồ quy hoạch thành phố để đối chiếu với khu vực xung quanh trước khi hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo quy định.