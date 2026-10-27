Huế mở rộng cảng Chân Mây, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Cảng Chân Mây (thuộc khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô) là cảng biển tổng hợp Quốc gia, đầu mối khu vực và là cảng nước sâu, điểm cuối tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây. (Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN)

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thành phố Huế tập trung vào các ngành dịch vụ, trung tâm logistics, du lịch biển, kinh tế hàng hải; phát triển các đô thị ven biển, đầm phá; nuôi trồng, khai thác và chế biến hải sản đi đôi với bảo vệ môi trường biển; phát triển công nghiệp ven biển, chú trọng năng lượng điện khí LNG, gắn với phát triển hệ thống cảng biển.

Với hệ thống cảng biển, thành phố Huế phát triển các khu bến chính gồm: Chân Mây, Thuận An, Phong Điền; trong đó, cảng biển nước sâu Chân Mây ở Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô là khu bến trọng điểm.

Cảng Chân Mây hiện khai thác với 3 bến cảng. Bến tổng hợp container số 4 và 5 của cảng Chân Mây được đầu tư từ năm 2022 với tổng vốn hơn 1.678 tỷ đồng; trong đó, bến số 4 dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, bến số 5 dự kiến hoàn thành năm 2028.

Bến số 6 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đầu năm 2026 với vốn trên 928 tỷ đồng. Bến số 7 và 8, thành phố Huế đang nghiên cứu lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện đồng bộ cả hai bến.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cảng Chân Mây Huỳnh Văn Toàn cho biết, để hiện thực hóa xây dựng cảng Chân Mây trở thành trung tâm logistics của khu vực miền Trung, thời gian tới tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng; đặc biệt là tuyến vận tải chiến lược đưa hàng hóa đến cảng là Hành lang kinh tế Đông-Tây kết nối với Quốc lộ 1A.

Quyết định số 1019/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề ra mục tiêu xây dựng cảng biển Huế thành đầu mối giao thương hàng hóa, dịch vụ logistics và du lịch quốc tế.

Đến năm 2030, tổng lượng hàng hóa thông qua cảng biển ở Huế đạt từ 13,6-20,3 triệu tấn; lượng hành khách từ 276.100-285.000 lượt/năm. Hệ thống cảng biển ở Huế có tổng số 10 bến cảng với 19-25 cầu cảng, tổng chiều dài cầu cảng từ 4.725-6.125 m được phát triển đồng bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, thành phố Huế cũng chú trọng phát triển điện khí ven biển. Dự án điện khí LNG Chân Mây tại Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, vốn đầu tư dự kiến khoảng 5,4 tỷ USD, công suất 4.000 MW, đã được bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án điện khí LNG Chân Mây là vị trí tiềm năng, dự phòng cho các dự án chậm tiến độ, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2031-2035. Dự kiến khi hoạt động, hằng năm nhà máy sẽ cung cấp sản lượng điện trung bình 24-25 tỷ kWh.

Thành phố Huế phấn đấu, đến năm 2030 kinh tế vùng biển và đầm phá đóng góp vào GRDP khoảng 45-50%. Xây dựng thành phố Huế trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước, là cực tăng trưởng, động lực phát triển của vùng động lực miền Trung với hệ thống cảng biển nước sâu Chân Mây đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển chuỗi khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị biển và hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai.

Để đạt mục tiêu này, thành phố Huế huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững các ngành kinh tế biển. Đột phá phát triển các ngành kinh tế biển hiện đại, xanh, thông minh và các ngành, lĩnh vực biển mới; phát triển đồng bộ hạ tầng biển; bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái biển./.