Huế mở kênh số gỡ vướng cho doanh nghiệp

Các đồng chí lãnh đạo thành phố nhấn nút ra mắt hệ thống nền tảng số. Ảnh: Quang Tiến

Sáng 9/10, TP. Huế công bố ba nền tảng số gồm: Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư. Các công cụ hướng tới kết nối chính quyền với người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư thông qua những nhu cầu cụ thể, đóng góp sáng kiến, phản ánh vướng mắc và tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Điểm đáng chú ý của nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp là việc gửi kiến nghị gắn với theo dõi quá trình xử lý. Đối với doanh nghiệp, biết phản ánh đã đến cơ quan nào, đang được giải quyết đến đâu là yếu tố quan trọng để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Một kênh tương tác có thể theo dõi cũng tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục cung cấp thông tin khi cần làm rõ vấn đề.

Theo quy trình được công bố, doanh nghiệp đăng ký, xác thực tài khoản, khai báo thông tin và gửi kiến nghị kèm tài liệu liên quan. Cơ quan tiếp nhận phải xác định thẩm quyền trong 24 giờ. Với nội dung đúng thẩm quyền, thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả tối đa 6 ngày làm việc.

Trường hợp phức tạp cần xác minh thêm, việc gia hạn phải giải thích nội dung cần kiểm tra, thời gian gia hạn không quá 7 ngày làm việc tiếp theo. Kết quả được phê duyệt, biên tập và công khai theo quy trình. Những mốc thời gian này cần được hiểu theo từng bước xử lý, tránh đồng nhất thời hạn xác định thẩm quyền với thời hạn giải quyết toàn bộ kiến nghị.

Song song với hỗ trợ doanh nghiệp, Bản đồ số dự án thu hút đầu tư tập trung thông tin về vị trí, quy mô, lĩnh vực, quy hoạch và hiện trạng khu đất. Chuyên mục Hiến kế trên Hue-S mở thêm kênh tiếp nhận ý tưởng, giải pháp phát triển thành phố.

Từ góc độ môi trường kinh doanh, ba công cụ có thể bổ trợ nhau: Thông tin dự án giúp tìm hiểu cơ hội; phản ánh vướng mắc giúp nhận diện trở ngại; sáng kiến tạo thêm phương án cải thiện cách phục vụ.

Với doanh nghiệp, phản ánh rõ vấn đề, cung cấp tài liệu và nêu yêu cầu cụ thể sẽ giúp cơ quan chức năng xác minh thuận lợi hơn. Với chính quyền, duy trì cập nhật và giải thích kết quả là điều cần thiết để nền tảng trở thành kênh đồng hành thường xuyên.