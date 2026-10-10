Huế mở kênh hiến kế, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Lãnh đạo thành phố Huế thực hiện nghi thức công bố.

Chuyên mục Hiến kế trên nền tảng Hue-S mở thêm kênh để người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp phục vụ sự phát triển của thành phố. Những đề xuất thiết thực, có tính khả thi sẽ được xem xét, nghiên cứu để vận dụng trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, chương trình hoặc triển khai các nhiệm vụ, dự án cụ thể. Trong khi đó, nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp đăng ký, xác thực tài khoản, khai báo thông tin và gửi kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các kiến nghị cần được trình bày rõ ràng, chính xác, kèm tài liệu liên quan nếu có. Tiến độ và kết quả xử lý được cập nhật để doanh nghiệp theo dõi. Thời gian tiếp nhận kiến nghị là 30 phút kể từ khi hệ thống ghi nhận hợp lệ. Bản đồ số dự án thu hút đầu tư là kênh cung cấp thông tin tập trung, chính thức về vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng và các thông tin liên quan đến dự án được công khai theo quy định. Qua đó, nhà đầu tư có thể thuận tiện tra cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TP Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, thành phố có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng cũng đứng trước những yêu cầu phát triển đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và nỗ lực cao hơn. Việc triển khai ba nền tảng trên Hue-S nhằm tạo phương thức tương tác thuận tiện, công khai, minh bạch, góp phần chuyển những mong muốn, đề xuất của người dân và doanh nghiệp thành mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Đối với nền tảng Hiến kế, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn tạo không gian để người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, những người con xa quê và người yêu Huế trong nước, nước ngoài đóng góp ý tưởng mọi lúc, mọi nơi. Đối với nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố yêu cầu phát huy tinh thần xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việc xử lý kiến nghị phải xác định rõ nội dung đang ở bước nào, cơ quan, cá nhân nào chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Với Bản đồ số dự án thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương chủ động cung cấp, thường xuyên cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Thông tin về quy hoạch, hiện trạng dân cư, khu đất, hạ tầng giao thông, điện, nước và những yếu tố tác động đến dự án cần được bổ sung kịp thời, giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin sát thực tế.