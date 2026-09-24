Huế mở hướng phát triển du lịch y tế từ thế mạnh y khoa và văn hóa

Các đơn vị lữ hành khảo sát dịch vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện quốc tế Trung ương Huế. (Ảnh: H. Hải)

Tiềm năng lớn từ hệ thống y tế chuyên sâu

Chiều 23/9, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức họp nghe báo cáo Đề án “Phát triển du lịch y tế trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”. Cuộc họp do ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì.

Theo dự thảo Đề án, Huế có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch y tế, khi hội tụ tương đối đầy đủ các yếu tố về y tế chuyên sâu, nhân lực chất lượng cao, đào tạo và nghiên cứu y khoa, kết hợp hệ thống lưu trú, nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch và các giá trị văn hóa đặc sắc.

Ngành du lịch Huế tổ chức Chương trình khảo sát các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe trên địa bàn thành phố để định hướng khai thác, quảng bá, phát triển loại hình sản phẩm du lịch này trong thời gian tới. (Ảnh: H. Hải)

Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường đại học Y-Dược Huế và Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế được xác định là những cơ sở y tế nòng cốt. Các đơn vị này có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực như ghép tạng, tim mạch, ung bướu, hồi sức cấp cứu và các kỹ thuật y khoa chuyên sâu.

Bên cạnh y học hiện đại, Huế còn có lợi thế từ hệ thống y học cổ truyền và định hướng phát triển Thái Y viện. Sự tham gia ngày càng tích cực của các cơ sở y tế tư nhân cũng mở thêm khả năng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe phục vụ người dân và du khách.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho du khách là một thế mạnh của Huế khi nơi đây là một trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực và cả nước. (Ảnh: H. Hải)

Du lịch y tế được xác định là loại hình mà khách di chuyển đến một địa phương khác để tiếp cận các dịch vụ y tế, đồng thời có thể kết hợp lưu trú, nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đặc điểm của loại hình này là thời gian lưu trú và mức chi tiêu có thể tương đối cao, đồng thời ít chịu ảnh hưởng bởi tính mùa vụ hơn so du lịch tham quan thông thường.

Thực tế cho thấy nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngoài địa phương tại Huế đang gia tăng. Trong giai đoạn 2021-2025, số lượt người từ các địa phương khác đến Huế khám, chữa bệnh tăng từ hơn 214.000 lượt lên hơn 503.000 lượt. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, lượng người nước ngoài đến khám, chữa bệnh cũng có xu hướng tăng.

Huế đang có cơ sở để phát triển một dòng sản phẩm kết hợp giữa khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: H. Hải)

Những con số này cho thấy một dòng khách y tế đã hình thành trên thực tế, dù chưa được tổ chức thành một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Đây cũng là cơ sở để Huế tính đến việc kết nối nhu cầu khám, chữa bệnh với lưu trú, phục hồi chức năng, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa, qua đó gia tăng giá trị cho cả ngành y tế và du lịch.

Bên cạnh thế mạnh về y khoa, Huế còn sở hữu những điều kiện phù hợp xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe đang được quan tâm. Không gian đô thị tương đối yên bình, cảnh quan sông Hương, hệ thống điểm đến văn hóa, di sản, ẩm thực, dịch vụ spa, điều dưỡng cùng các sản phẩm liên quan y học cổ truyền tạo điều kiện để phát triển các chương trình chăm sóc thân-tâm-trí.

Trải nghiệm sản phẩm thiền chuông trên sông Hương. (Ảnh: H. Hải)

Những hoạt động khảo sát sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe do ngành du lịch Huế tổ chức gần đây bước đầu cho thấy khả năng kết nối các nhóm dịch vụ này. Các đơn vị lữ hành từng khảo sát, trải nghiệm sản phẩm thiền chuông trên sông Hương, dịch vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế, ẩm thực chay, spa trị liệu, thưởng trà và các hoạt động văn hóa tại Đại nội Huế.

Việc khảo sát thực tế với sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở cung ứng dịch vụ và báo chí được xem là cơ sở để ngành du lịch đánh giá chất lượng, khả năng kết nối và hoàn thiện các sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường.

Ẩm thực chay, spa trị liệu... là thế mạnh để Huế xây dựng thương hiệu “Huế - Trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và điểm đến du lịch y tế hàng đầu Việt Nam”. (Ảnh: H. Hải)

Từ dịch vụ riêng lẻ đến hệ sinh thái du lịch y tế

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, mặc dù có nhiều lợi thế, du lịch y tế tại Huế hiện vẫn ở giai đoạn đầu. Các sản phẩm còn phân tán, chưa hình thành những gói dịch vụ đồng bộ từ tư vấn, đặt lịch, khám chữa bệnh, điều trị, phục hồi chức năng đến lưu trú, vận chuyển, tham quan và chăm sóc sau điều trị.

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu cũng cần được đầu tư bài bản hơn. Đây là những nội dung được đặt ra trong dự thảo Đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Ngành du lịch Huế tổ chức chuyến trải nghiệm sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe gần đây bước đầu cho thấy khả năng kết nối các nhóm dịch vụ này. (Ảnh: H. Hải)

Mục tiêu được đặt ra là từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch y tế đồng bộ, chuyên nghiệp; phát huy đồng thời thế mạnh về y tế chuyên sâu, y học cổ truyền, văn hóa và dịch vụ du lịch để xây dựng thương hiệu “Huế - Trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và điểm đến du lịch y tế hàng đầu Việt Nam”.

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu thu hút khoảng 800.000 lượt khách du lịch y tế nội địa và từ 8.000-10.000 lượt khách quốc tế mỗi năm, đồng thời hình thành tối thiểu 7-10 gói dịch vụ du lịch y tế chuyên biệt.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, một trong những yêu cầu quan trọng là xây dựng chuỗi dịch vụ có khả năng phục vụ khách xuyên suốt hành trình. Người bệnh có thể được tư vấn, đặt lịch khám, sử dụng dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, lưu trú và nghỉ dưỡng; trong thời gian phù hợp, người bệnh hoặc thân nhân có thể tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực tại Huế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Hữu Thùy Giang chủ trì cuộc họp về Đề án “Phát triển du lịch y tế trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”. (Ảnh: Lê Hoàng)

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, phát triển du lịch y tế cần được nhìn nhận là một ngành dịch vụ có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, trên cơ sở phát huy đồng thời thế mạnh về y tế, du lịch, văn hóa và dịch vụ của Huế.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị nghiên cứu kết nối với các sản phẩm tàu du lịch di sản, qua đó mở rộng lựa chọn trải nghiệm cho người bệnh và thân nhân trong thời gian lưu trú tại Huế. Đây là hướng tiếp cận nhằm đưa các sản phẩm du lịch của thành phố vào cùng một chuỗi thay vì phát triển riêng lẻ từng dịch vụ.

Dịch vụ thưởng trà, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, chăm sóc sau điều trị... cũng là một trong những thế mạnh của Huế. (Ảnh: H. Hải)

Một nhiệm vụ khác được đặt ra là xây dựng hệ thống thông tin số, trong đó có mã QR tập hợp thông tin về các cơ sở y tế, sản phẩm và đơn giá dịch vụ. Hệ thống này sẽ giúp người dân, du khách và doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm, lựa chọn dịch vụ, đồng thời hỗ trợ công tác giới thiệu và truyền thông.

Hiệp hội Du lịch thành phố được đề nghị phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng chiến dịch marketing du lịch y tế trong năm 2027, hướng đến những thị trường phù hợp. Cùng với đó, các cơ sở y tế, doanh nghiệp du lịch và các đơn vị liên quan cần tăng cường liên kết để từng bước hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ.

Hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Huế tại Đại Nội. (Ảnh: H. Hải)

Theo định hướng của Đề án, việc phát triển du lịch y tế không chỉ nhằm thu hút thêm khách mà còn hướng đến nâng cao giá trị của nguồn lực y tế, kéo dài thời gian lưu trú, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và mở rộng thị trường khách cho Huế.

Từ nền tảng y tế chuyên sâu đã hình thành, cùng lợi thế về di sản, văn hóa, ẩm thực và không gian nghỉ dưỡng, Huế đang có cơ sở để phát triển một dòng sản phẩm kết hợp giữa khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Nếu các dịch vụ được kết nối đồng bộ, chuyên nghiệp và bảo đảm chất lượng, du lịch y tế có thể trở thành một sản phẩm đặc thù, bổ sung một hướng phát triển mới cho ngành du lịch thành phố trong giai đoạn tới.