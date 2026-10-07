Huế: Mở chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn, phòng ngừa tai nạn giao thông

Theo UBND TP Huế, những tháng đầu năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, không xảy ra ùn tắc kéo dài hay tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Lực lượng CSGT TP Huế tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho các lái xe.

Tuy nhiên, nguy cơ tai nạn giao thông vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, đặc biệt các vụ việc liên quan đến xe mô tô và xe gắn máy. Trong số 135 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong những tháng đầu năm 2026, làm 62 người chết và 135 người bị thương, có đến 85 vụ liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy.

Qua công tác điều tra, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn xuất phát từ ý thức và kỹ năng của người điều khiển. Cụ thể, đi không đúng phần đường 33 vụ; không chú ý quan sát 28 vụ; tự gây tai nạn 25 vụ; chuyển hướng, chuyển làn không an toàn 16 vụ; không giữ khoảng cách an toàn 15 vụ; không làm chủ tay lái 9 vụ.

Thực trạng này phản ánh điểm yếu về nhận thức pháp luật, sự thiếu hụt kỹ năng điều khiển phương tiện và khả năng xử lý tình huống thực tế của người dân.

Theo đó, chiến dịch lần này hướng tới phổ biến rộng rãi trong toàn dân, trong đó tập trung đặc biệt vào các nhóm đối tượng trọng điểm. Cụ thể, người điều khiển xe trong độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi đã được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm. Học sinh, sinh viên đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy. Người lao động, công nhân tại các cụm công nghiệp, nhà máy. Đội ngũ tài xế, nhân viên giao hàng công nghệ (shipper). Người vi phạm giao thông nhiều lần hoặc đã bị trừ hết điểm trên giấy phép lái xe.

Chương trình đào tạo không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà kết hợp chặt chẽ giữa xem video mô phỏng tình huống thực tế (kết hợp dữ liệu từ hệ thống camera giám sát) và thực hành trực tiếp trên sa hình hoặc các đoạn đường thực tế dưới sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông và chuyên gia.

Mở chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn kéo giảm tai nạn giao thông.

Theo UBND TP Huế, kế hoạch sẽ tập trung vào 7 kỹ năng lái xe an toàn cốt lõi như: Kỹ năng quan sát khi tham gia giao thông, chuyển hướng an toàn, nhường đường, vượt an toàn, phanh khẩn cấp, nhận diện và phòng tránh tình huống nguy hiểm (đi gần xe tải lớn, điểm mù...), điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết, hạ tầng xấu…

Chiến dịch kéo dài đến hết ngày 15/12/2026 với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương.

Lãnh đạo UBND TP Huế giao Công an thành phố đóng vai trò chủ công, chịu trách nhiệm tập huấn lực lượng báo cáo viên, biên soạn tài liệu tuyên truyền trực quan, phối hợp với các đại lý ủy nhiệm của Honda Việt Nam tại Huế bố trí thiết bị mô phỏng lái xe. Đồng thời, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo 100% học sinh đủ độ tuổi được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, tổ chức ký cam kết và quản lý việc đi xe đến trường.

Sở Xây dựng vận động các doanh nghiệp giao vận, shipper tham gia bồi dưỡng kỹ năng và yêu cầu các trung tâm sát hạch tích hợp nội dung này vào chương trình đào tạo. UBND các xã, phường bố trí mặt bằng sa hình thực hành và duy trì phát thanh tuyên truyền pháp luật ít nhất 2 lần/ngày vào các "khung giờ vàng".