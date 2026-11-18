Sáng 18/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong ngày 23/11, công dân Việt Nam được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế, từ 7h đến 17h.

Ngoài ra, trong 2 ngày 23-24/11, du khách là công dân Việt Nam sẽ được hưởng chính sách miễn phí tham quan di tích Hải Vân Quan (trên đỉnh đèo Hải Vân).

Đại nội Huế miễn phí tham quan cho công dân Việt Nam dịp trong ngày 23/11. Ảnh: Lê Đình Hoàng

Để được miễn vé, người dân mang theo căn cước công dân khi đến tham quan. Các điểm di tích phục vụ khách gồm Đại Nội Huế, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cung An Định, điện Hòn Chén…

Chính sách miễn vé nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận, tìm hiểu các giá trị di sản văn hóa dân tộc, khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại. Đồng thời, các hoạt động nhằm hưởng ứng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Cùng với chính sách miễn phí vé tham quan, TP Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam.

Cụ thể, ngày 22/11, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế sẽ diễn ra triển lãm giới thiệu thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số. Điểm nhấn của triển lãm là các tác phẩm vận dụng thể loại hồi văn liên hoàn với 128 cách đọc, tạo thành 128 bài thơ khác nhau.

Di tích Hải Vân Quan sẽ miễn phí vé đối với du khách là công dân Việt Nam trong 2 ngày 23-24/11. Ảnh: Hồ Giáp

TP Huế sẽ tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chương trình nghệ thuật kết hợp truyền thống và đương đại, giới thiệu Nhã nhạc, ca Huế, áo dài, chương trình diễu hành xe đạp.

Không gian văn hóa và trải nghiệm cộng đồng cũng được tổ chức với nhiều nội dung như triển lãm ảnh văn hóa Huế - hội nhập và phát triển, giới thiệu sách, báo, tư liệu về văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế,…

Trước đó, UBND TP Huế đã ban hành nhiều quy định mức giảm phí tham quan các di sản thuộc Quần thể Di tích Cố đô theo chính sách kích cầu du lịch.

TP Huế giảm 50% mức thu phí tham quan đối với cá nhân trong nước, quốc tế sử dụng tuyến đường sắt cố đô Huế - Phong Nha (Quảng Trị) và ngược lại; tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng; các đường bay nội địa, quốc tế, chuyến bay thuê chuyến và thường lệ mới đến Huế.

Các điểm tham quan áp dụng mức giảm phí gồm: Đại nội Huế, lăng vua Thiệu Trị, Dục Đức, Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Bên cạnh đó, TP Huế cũng sẽ giảm 30% mức thu phí tham quan đối với cá nhân trong nước và quốc tế thuộc các đoàn khách tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm được tổ chức trên địa bàn thành phố Huế khi đến các khu di sản nêu trên.

Mức giảm 30% phí tham quan cũng được áp dụng đối với cá nhân trong nước, quốc tế sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.