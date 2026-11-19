Theo đó, trong ngày 23/11, Trung tâm BTDT Cố đô Huế sẽ miễn phí vé tham quan cho người dân địa phương và du khách nội địa khi tham quan các điểm di tích Đại Nội Huế, lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh, lăng Dục Đức, điện Hòn Chén, cung An Định, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế…

Đối với di tích Hải Vân Quan, du khách là công dân Việt Nam được miễn phí vé tham quan trong hai ngày 23/11 và 24/11 (Ngày Văn hóa Việt Nam), từ 7h đến 17h hằng ngày.

Dịp này, Trung tâm BTDT Cố đô Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tại không gian khu di sản Huế để phục vụ khách tham quan, trải nghiệm như các trò chơi cung đình và dân gian; triển lãm giới thiệu tác phẩm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số; bế mạc trại sáng tác “Mỹ thuật và di sản”; triển lãm tranh phong cảnh Huế; chương trình giao lưu văn hóa Việt – Hàn...

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết, chương trình miễn phí vé tham quan di tích nói trên được thực hiện theo các Nghị quyết của HĐND TP Huế.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, tham quan, tìm hiểu các giá trị di sản văn hóa, lịch sử. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.