Huế mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm

Ngày 16-11, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, thực hiện phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế đã chủ động tham mưu, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Hơn 1.850 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý tại Huế trong một tháng.

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, Phòng CSGT đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Trong đó, đơn vị tham mưu thành lập các tổ công tác liên ngành, huy động lực lượng nghiệp vụ phối hợp tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường và địa bàn trọng điểm.

Các tổ công tác kết hợp lập chốt cố định với tuần tra lưu động trên những tuyến đường trung tâm, khu vực tập trung nhiều hàng quán. Đặc biệt, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện sau khi rời các quán bar, pub, quán bia nhằm ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia.

Điển hình, trong tối 14-11, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý 44 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có 9 trường hợp gồm 1 ô tô và 8 mô tô vi phạm sau khi xuất phát từ khu vực các quán bar, pub.

Sau một tháng ra quân đồng loạt, Phòng CSGT Công an TP Huế đã tổ chức 940 ca công tác, với gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát hơn 15.500 lượt phương tiện.

Riêng chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 1.854 trường hợp, gồm 39 ô tô, 1.561 mô tô và 254 phương tiện khác. Con số này tăng 961 trường hợp so với thời gian liền kề.

Việc duy trì kiểm soát liên tục, nhất là tại các khu vực tập trung dịch vụ ăn uống, giải trí về đêm, góp phần kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, qua đó phòng ngừa tai nạn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong nhân dân.