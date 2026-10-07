Rà soát 123 cơ sở, phát hiện 4 nơi liên quan đến “độ, chế xe”

Ngày 7/10, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, đơn vị đang tăng cường kiểm tra các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng, kinh doanh phương tiện có dấu hiệu “độ, chế xe”, tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện.

Huế mạnh tay với “độ, chế xe” trong thanh thiếu niên.

Hoạt động này nhằm chủ động ngăn ngừa nguy cơ thanh, thiếu niên sử dụng phương tiện đã được thay đổi kết cấu, tăng tốc độ để vi phạm pháp luật, gây tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Công an các đơn vị, địa phương rà soát 123 cơ sở kinh doanh mua bán, trao đổi phụ tùng, thiết bị phương tiện trên địa bàn.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định 16 cơ sở có dấu hiệu, nguy cơ cao vi phạm để tập trung kiểm tra. Từ ngày 2 đến 4/10, các tổ công tác tiến hành kiểm tra toàn bộ 16 cơ sở này.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 4 cơ sở có vi phạm liên quan đến thay đổi kết cấu, đặc tính phương tiện, mua bán, trao đổi phụ tùng phục vụ “độ xe”. Một số vi phạm về đăng ký kinh doanh và phòng cháy, chữa cháy cũng được phát hiện, lập biên bản xử lý.

Xe đạp điện được “độ” tăng tốc độ

Đáng chú ý, tại một cơ sở trên địa bàn xã A Lưới 3, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe đạp điện được lắp thêm IC nhằm tăng tốc độ và thay đổi kích thước khung xe.

Công an TP Huế tăng cường rà soát, kiểm tra tại các cơ sở sửa chữa, kinh doanh phương tiện, phụ tùng trên địa bàn.

Hai phương tiện được xác định thuộc sở hữu của hai học sinh lớp 9. Các phương tiện này đã được bàn giao cho Công an xã A Lưới 3 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện, lập biên bản xử lý 2 trường hợp điều khiển xe mô tô có bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về khí thải, tiếng ồn. Các trường hợp này được yêu cầu tháo bỏ, thay thế bộ phận không đúng quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế, thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục rà soát, kiểm tra các cơ sở sửa chữa, kinh doanh phương tiện, phụ tùng có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những địa bàn và cơ sở có nguy cơ cao.

Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi “độ, chế xe”, tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện.

Đồng thời tăng cường quản lý phương tiện của thanh, thiếu niên; phòng ngừa tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.