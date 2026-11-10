Huế: Lũ trên sông Bồ vượt báo động 2 gây ngập lụt vùng trũng thấp

Lũ trên sông Bồ, thành phố Huế lên trên báo động 2.

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Tiểu thương chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế kiểm tra hàng hóa, khi lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2.

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2.

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2.

Tiểu thương chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế dọn hàng hóa lên cao tránh bị ngập lụt, khi lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2.

Lũ trên sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế lên trên báo động 2, gây ngập lụt tuyến đường ven sông.

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2.