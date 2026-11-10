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Huế: Lũ trên sông Bồ vượt báo động 2 gây ngập lụt vùng trũng thấp

Do mưa lớn trong hai ngày qua, đến trưa 10/11/206, lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc, thành phố Huế đã lên 3,17m, trên báo động 2 là 0,17m và tiếp tục lên, gây ngập lụt vùng thấp trũng hạ du sông này.

Báo Tin Tức TTXVN
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Lũ trên sông Bồ, thành phố Huế lên trên báo động 2.

Lũ trên sông Bồ, thành phố Huế lên trên báo động 2.

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Tiểu thương chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế kiểm tra hàng hóa, khi lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Tiểu thương chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế kiểm tra hàng hóa, khi lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2.

Ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2.

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2.

Ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2.

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2.

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2.

Tiểu thương chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế dọn hàng hóa lên cao tránh bị ngập lụt, khi lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Tiểu thương chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế dọn hàng hóa lên cao tránh bị ngập lụt, khi lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2.

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2.

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2.

Lũ trên sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế lên trên báo động 2, gây ngập lụt tuyến đường ven sông.

Lũ trên sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế lên trên báo động 2, gây ngập lụt tuyến đường ven sông.

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2.

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2.

Nguyên Lý/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/hue-lu-tren-song-bo-vuot-bao-dong-2-gay-ngap-lut-vung-trung-thap-post1401526.html