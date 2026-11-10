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Huế: Lũ trên sông Bồ vượt báo động 2 gây ngập lụt ven sông

Do mưa lớn trong hai ngày qua, đến trưa 10/11, lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc, thành phố Huế đã lên 3,17m, trên báo động 2 là 0,17m và tiếp tục lên, gây ngập lụt vùng thấp trũng hạ du sông này.

Báo VietnamPlus
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Lũ trên sông Bồ, thành phố Huế lên trên báo động 2. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Lũ trên sông Bồ, thành phố Huế lên trên báo động 2. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Lũ trên sông Bồ, phường Kim Trà, gây ngập lụt tuyến đường ven sông. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Lũ trên sông Bồ, phường Kim Trà, gây ngập lụt tuyến đường ven sông. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chợ Hương Cần ven sông Bồ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chợ Hương Cần ven sông Bồ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Tiểu thương chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế kiểm tra hàng hóa khi lũ lên. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Tiểu thương chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế kiểm tra hàng hóa khi lũ lên. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Cảnh ngập lụt do lũ lên tại Chợ Hương Cần ven sông Bồ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Cảnh ngập lụt do lũ lên tại Chợ Hương Cần ven sông Bồ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế chịu cảnh ngập lụt. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế chịu cảnh ngập lụt. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Tiểu thương chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế dọn hàng hóa lên cao tránh bị ngập lụt. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Tiểu thương chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế dọn hàng hóa lên cao tránh bị ngập lụt. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hue-lu-tren-song-bo-vuot-bao-dong-2-gay-ngap-lut-ven-song-post1147427.vnp