Huế: Lũ trên sông Bồ vượt báo động 2 gây ngập lụt ven sông

Lũ trên sông Bồ, thành phố Huế lên trên báo động 2. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Lũ trên sông Bồ, phường Kim Trà, gây ngập lụt tuyến đường ven sông. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chợ Hương Cần ven sông Bồ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Tiểu thương chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế kiểm tra hàng hóa khi lũ lên. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Cảnh ngập lụt do lũ lên tại Chợ Hương Cần ven sông Bồ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế chịu cảnh ngập lụt. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Tiểu thương chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế dọn hàng hóa lên cao tránh bị ngập lụt. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chợ Hương Cần ven sông Bồ, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ trên sông Bồ lên trên báo động 2. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Khu dân cư ven sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt do lũ lên trên báo động 2. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)