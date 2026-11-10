Huế: Lũ trên các sông đang lên, nguy cơ cao ngập lụt vùng thấp trũng

Mực nước trên sông Hương, thành phố Huế đã vượt báo động 1 là 0,37m vào sáng 10/11.

Cụ thể, trên sông Hương tại trạm Kim Long đạt 1,37 m, trên báo động 1 là 0,37 m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 1,54 m, trên báo động 1 là 0,04 m; trên sông Tả Trạch tại trạm Thượng Nhật đạt 60,06 m, trên báo động 1 là 1,06 m. Từ ngày 10-12/11, trên các sông ở thành phố Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ lên mức báo động 2 và trên báo động 2; nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng thấp trũng ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Mực nước trên sông Hương, thành phố Huế đã vượt báo động 1 là 0,37m vào sáng 10/11.

Mưa lớn trong những giờ qua đã gây ngập úng cục bộ, sâu từ 0,3-0,4 m trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Hợp Thành, xã A Lưới 2. Tại xã Khe Tre, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ đoạn đường qua trung tâm xã, với độ sâu từ 0,2-0,3 m. Đến sáng 10/11, nước đã rút trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Hợp Thành, xã A Lưới 2 và đường qua trung tâm xã Khe Tre.

Mực nước trên sông Hương, thành phố Huế đã vượt báo động 1 là 0,37m vào sáng 10/11.

Tại Tổ dân phố Thai Dương Hạ, phường Thuận An do gió mạnh, sóng lớn, triều cường nước biển cao đã làm các tuyến đường chính, gây ngập úng khoảng hơn 0,2-0,3 m, giao thông đi lại khó khăn. Tại Tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, sóng biển kết hợp triều cường dâng làm sạt lở bờ biển với chiều dài khoảng 100m, xâm thực vào sâu 20m.

Tàu thuyền vào neo đậu ven bờ để tránh gió mạnh và lũ lên trên sông Hương, thành phố Huế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đã Lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch, qua tràn và tuabin thủy điện với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300-800 m3/s; thời gian tăng dần lưu lượng lúc 14 giờ ngày 10/11.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cũng đã ban hành Lệnh vận hành, tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin, với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.000-1.500 m3/s; thời gian tăng dần lưu lượng lúc 7 giờ 30 phút ngày 10/11. Lúc 10 giờ cùng ngày, hồ chứa thủy điện Bình Điền cũng vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-800 m3/s.

Người dân đưa thuyền neo đậu gần bờ sông Hương, thành phố Huế để tránh gió mạnh và lũ lên.

Từ tối 8/11 đến sáng 10/11, vùng núi thành phố Huế có mưa to đến rất to từ 300-500 mm, có nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 760 mm; Khe Tre 608 mm; A Lưới 597 mm.

Dự báo, từ ngày 10-12/11, thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 170-350 mm, có nơi trên 500 mm. Tổng lượng mưa cả đợt ở thành phố Huế phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm. Vùng biển thành phố Huế, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao: 2,5-4 m.