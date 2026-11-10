Huế: Lũ sông Truồi dâng cao, nhiều nhà dân bị ngập sâu

Lũ sông Truồi bủa vây thôn Hưng Bình, xã Lộc An

Tại thôn Hưng Bình, xã Lộc An, hầu hết các con đường vào thôn đều biến thành sông. Hàng trăm nhà dân bị nước lũ bủa vây, trong đó nhiều gia đình phải kê cao đồ đạc, còn người lên gác lửng tránh lũ.

Video: Lũ sông Truồi bủa vây nhiều nhà dân

Theo người dân, nước bắt đầu tràn vào nhà từ khoảng 4 giờ sáng 10-11. Khi nước dâng, nhiều gia đình vội vàng thu dọn đồ đạc, chuyển tài sản lên cao, đưa người già và trẻ em đến nhà cao tầng trong vùng để tránh trú, một số người ở lại trên gác để theo dõi mực nước.

Ông Nguyễn Mười (thôn Hưng Bình) cho biết, lũ sông Truồi đổ về trong đêm, nước dâng cao gần 1m nên vợ chồng ông phải trèo lên gác lửng sát mái để tránh lũ.

Nhà dân bị ngập sâu trong lũ

Ngôi nhà chị Nguyễn Đình Anh Thư cũng ngập sâu trong lũ. Gia đình chị Thư có 3 nhân khẩu, chồng đi làm ăn xa nên chị cùng mẹ già phải tự thu dọn đồ đạc, kê cao những vật dụng trong nhà để tránh ngập.

Đến chiều 10-11, toàn thôn Hưng Bình có 128 nhà bị ngập, trong đó 10 nhà ngập sâu từ 0,6-1m. Từ sáng cùng ngày, cán bộ thôn thường xuyên kiểm tra các khu dân cư, vận động những hộ có nhà ngập sâu di dời đến nơi an toàn, đồng thời, hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, chủ động ứng phó nếu nước tiếp tục dâng.

Người dân thôn Hưng Bình di chuyển lên gác lửng tránh lũ sông Truồi

Cùng ngày, kiểm tra tình hình tại địa bàn, ông Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Lộc An chỉ đạo các đơn vị liên quan yêu cầu những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, có nguy cơ ngập sâu di dời, đảm bảo an toàn.

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Tối cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, đã tổ chức di dời, sơ tán hàng chục hộ dân vùng thấp trũng và nguy cơ sạt lở tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và phường Kim Trà đến nơi trú ẩn an toàn. Mưa lớn kèm theo gió to khiến 4 nhà dân ở xã A Lưới 1 bị tốc mái, hiện chính quyền địa phương và các lực lượng xung kích đang hỗ trợ khắc phục. Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, sạt lở chia cắt. Sóng biển kết hợp triều cường cũng làm sạt lở bờ biển với chiều dài khoảng 100m, xâm thực vào sâu 20m tại khu vực thuộc Tổ dân phố An Hải, phường Thuận An...