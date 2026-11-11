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Huế: Lũ đã xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn ngập

Ngày 11/11, lũ trên sông Bồ, thành phố Huế đã giảm từ trên báo động 2 là 0,74m vào chiều 10/11 xuống còn dưới báo động 2 là 0,14m. Tuy nhiên, một số vùng thấp trũng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập.

Báo VietnamPlus
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Những tuyến đường trong các thôn xã Quảng Điền vẫn còn ngập cục bộ. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Những tuyến đường trong các thôn xã Quảng Điền vẫn còn ngập cục bộ. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Những tuyến đường trong các thôn xã Quảng Điền vẫn còn ngập cục bộ. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Những tuyến đường trong các thôn xã Quảng Điền vẫn còn ngập cục bộ. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Nhiều trường học xã Quảng Điền thông báo nghỉ học vì ngập lụt. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Nhiều trường học xã Quảng Điền thông báo nghỉ học vì ngập lụt. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Trường học bị ngập lụt. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Trường học bị ngập lụt. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Nhiều trường học xã Quảng Điền thông báo nghỉ học vì ngập lụt. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Nhiều trường học xã Quảng Điền thông báo nghỉ học vì ngập lụt. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Người dân dùng ghe để di chuyển. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Người dân dùng ghe để di chuyển. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Nhiều trường học xã Quảng Điền thông báo nghỉ học vì ngập lụt. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Nhiều trường học xã Quảng Điền thông báo nghỉ học vì ngập lụt. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Đường ngập khiến phương tiện di chuyển khó khăn. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Đường ngập khiến phương tiện di chuyển khó khăn. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hue-lu-da-xuong-nhung-vung-ha-luu-song-bo-van-con-ngap-post1147628.vnp