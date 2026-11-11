Huế: Lũ đã xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn ngập

Những tuyến đường trong các thôn xã Quảng Điền vẫn còn ngập cục bộ. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Những tuyến đường trong các thôn xã Quảng Điền vẫn còn ngập cục bộ. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Nhiều trường học xã Quảng Điền thông báo nghỉ học vì ngập lụt. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Trường học bị ngập lụt. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Nhiều trường học xã Quảng Điền thông báo nghỉ học vì ngập lụt. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Người dân dùng ghe để di chuyển. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Nhiều trường học xã Quảng Điền thông báo nghỉ học vì ngập lụt. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Đường ngập khiến phương tiện di chuyển khó khăn. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Lũ xuống nhưng vùng hạ lưu sông Bồ vẫn còn bị ngập. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)