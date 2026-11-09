Huế: Loại bỏ gần 150m³ đá lẫn trong đất san nền khu tái định cư

Khu vực thi công san nền dự án tái định cư Phú Cường Xuyên có nhiều đá hộc. Ảnh chụp tháng 10.2026. Ảnh: S.Thùy

Khu tái định cư Phú Cường Xuyên (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế) được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên diện tích khoảng 2,5ha, với tổng kinh phí hơn 44,8 tỉ đồng. Khu vực này sẽ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Cường Xuyên” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong vòng 2 năm.

Theo quy hoạch, khu tái định cư được phân thành 23 lô đất, diện tích mỗi lô từ 150-388m². Các hạng mục đầu tư gồm san nền, xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, thoát nước mưa, cấp nước, điện chiếu sáng, viễn thông, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ phòng cháy, chữa cháy…

Hiện trường thi công san nền khu tái định cư Phú Cường Xuyên với nhiều đá hộc. Video thực hiện tháng 10.2026. Video: S.Thùy

Quá trình triển khai gói thầu 14A do Công ty CP Tập đoàn Thắng Lợi thi công, tại hiện trường đắp đất san nền, phóng viên ghi nhận có rất nhiều đá hộc, đá kích thước lớn, lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Phúc Hiền - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế thừa nhận tại khu vực công trình có nhiều đá như thông tin phóng viên phản ánh.

Tuy nhiên, ông Hiền giải thích rằng, số đá này lẫn trong đất san lấp do đơn vị cung ứng chở đến. Khi thi công, bộ phận kỹ thuật của nhà thầu và lực lượng giám sát của chủ đầu tư đã chọn lọc, loại bỏ đá và vật liệu không phù hợp.

Hiện khối lượng gần 150m3 đá và vật liệu không phù hợp đã được chở ra khỏi khu vực công trình. Ảnh: P.H

“Khối lượng đá này được lựa ra và tập kết ở hai bên mái ta-luy, vừa qua đơn vị thi công đã thu gom và vận chuyển đá ra khỏi công trình, với khối lượng khoảng 150m³ đá”- ông Đặng Phúc Hiền thông tin.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đất sử dụng cho công trình dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Cường Xuyên” được cung cấp từ mỏ đá Mỏ Diều, do Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Minh Nhật ký hợp đồng kinh tế với nhà thầu.

Nhiều đá hộc, đá tảng kích thước lớn lẫn trong đất san nền tại dự án "Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Cường Xuyên". Ảnh: S.Thùy

Quá trình lựa chọn mỏ đất, lấy mẫu, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật đầu vào đã được Ban Quản lý dự án tổ chức kiểm tra, nghiệm thu trước khi cung cấp cho công trình. Khi tập kết tại công trình và trong quá trình thi công cũng được giám sát.

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, vật liệu đắp sử dụng cho công trình là đất đồi bảo đảm theo yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN 4447:2012; riêng phần đất đắp nền đường còn phải thỏa mãn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9436:2012 (Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu).

Hiện nay, nhà thầu đã hoàn thành cơ bản hạng mục đắp san nền và đắp nền đường; đang hoàn thiện công tác đắp đất gia tải nền đường trước khi chờ lún theo hồ sơ thiết kế được duyệt.