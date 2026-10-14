Huế lên phương án làm mái che khu phố Tây, chỉnh trang bờ sông

Video: Khu vực ở Huế được cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng không gian.

Ngày 14-10, UBND TP Huế cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh vừa thống nhất chủ trương đầu tư mái che tuyến phố đi bộ Chu Văn An – Phạm Ngũ Lão – Võ Thị Sáu, thường gọi là khu phố Tây; đồng thời chỉnh trang công viên từ cầu Ga đến công viên bờ sông An Cựu, khu vực đối diện ga Huế.

Các dự án hướng đến cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng không gian công cộng, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế ban đêm.

Theo đề xuất của UBND phường Thuận Hóa, dự án mái che tuyến phố đi bộ Chu Văn An – Phạm Ngũ Lão – Võ Thị Sáu nhằm tạo thuận lợi cho người dân, du khách khi thời tiết nắng nóng hoặc mưa, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến phố và thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Toàn cảnh khu phố Tây Huế.

Đối với dự án chỉnh trang công viên từ cầu Ga đến công viên bờ sông An Cựu, mục tiêu là hoàn thiện hệ thống công viên cây xanh, cải thiện cảnh quan và môi trường sống; tạo không gian nghỉ ngơi, vui chơi, luyện tập thể dục thể thao cho người dân, đồng thời xây dựng diện mạo khang trang tại khu vực đối diện ga Huế.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh ủng hộ địa phương chủ động nghiên cứu quy hoạch, đề xuất đầu tư và mời gọi doanh nghiệp cùng phát triển tiện ích công cộng, dịch vụ, du lịch. Việc bố trí nguồn lực cần ưu tiên những công trình có khả năng tạo thêm sản phẩm, dịch vụ mới, gia tăng giá trị và nguồn thu, qua đó tạo nguồn lực tiếp tục đầu tư các công trình khác.

Đối với tuyến phố đi bộ khu phố Tây, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nghiên cứu đầu tư mái che đồng bộ với chỉnh trang vỉa hè và mặt tiền các công trình. Thiết kế cần có điểm nhấn, bảo đảm tầm nhìn, hài hòa với cảnh quan; lựa chọn vật liệu, màu sắc phù hợp, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài trong điều kiện thời tiết tại Huế.

TP Huế thống nhất chủ trương làm mái che tuyến phố đi bộ khu phố Tây.

Phường Thuận Hóa cần công bố, giới thiệu phương án để người dân, nhất là các hộ kinh doanh, nắm rõ và cùng tham gia. Việc triển khai phải có lộ trình cụ thể, xác định thời điểm thực hiện, hoàn thành từng hạng mục; đồng thời vận động các hộ dân chỉnh trang công trình của mình tương ứng với tiến độ đầu tư.

Thành phố cũng yêu cầu địa phương phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu phương án bố trí ngân sách và huy động nguồn lực xã hội hóa; chủ động mời doanh nghiệp tham gia đầu tư, tài trợ các hạng mục phù hợp nhằm giảm áp lực ngân sách.

Đối với hai bên sông An Cựu và khu vực đối diện ga Huế, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nghiên cứu kết hợp không gian sinh hoạt cộng đồng với khai thác thương mại, dịch vụ phù hợp; mời nhà đầu tư đề xuất các hoạt động ẩm thực, trải nghiệm, ngắm cảnh trên sông và ven sông.

Cảnh quan công viên trước Ga Huế và bờ sông An Cựu.

Các công trình kết nối, điểm nhấn ven sông cần được nghiên cứu theo hướng có ý tưởng kiến trúc sáng tạo, tăng sức hấp dẫn cho không gian đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn và khả năng thông thuyền. Đối với cống Phú Cam hiện có, thành phố yêu cầu giữ nguyên chức năng đang sử dụng, giao phường phối hợp với ngành nông nghiệp nghiên cứu chỉnh trang, huy động nguồn lực xã hội hóa để hình thành không gian kết nối, điểm tham quan và dịch vụ phù hợp.

Việc phát triển các tuyến đi bộ ven sông phải bám sát quy hoạch chi tiết, rà soát những nội dung cần điều chỉnh để khai thác hiệu quả dịch vụ, du lịch, ẩm thực. Các lối kết nối với khu vực xung quanh cũng cần được chú trọng nhằm tạo không gian mở, thuận tiện cho người dân và du khách tiếp cận.

Với không gian dọc sông Như Ý, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất định hướng khai thác thương mại, dịch vụ, ưu tiên những đoạn có khả năng phát huy hiệu quả. Địa phương cần nghiên cứu bố trí lối đi bộ và khu vực dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế, tận dụng hợp lý không gian từng đoạn tuyến.

Về hạ tầng phục vụ các tuyến đi bộ, Sở Xây dựng được yêu cầu phối hợp với phường nghiên cứu quy hoạch bãi đỗ xe, tổ chức quản lý không gian dành cho người đi bộ, không để xe máy đi vào tuyến. Các vị trí bãi đỗ xe được đề xuất cần được tính toán quy mô, chiều cao công trình phù hợp; chú trọng kiến trúc, vật liệu, màu sắc hài hòa với cảnh quan xung quanh, vừa đáp ứng nhu cầu đỗ xe vừa bảo đảm mỹ quan đô thị.

Đối với những nội dung tái thiết đô thị cần nguồn lực lớn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục khảo sát, rà soát quy hoạch, tính toán kinh phí và phương án tái định cư khi cần thiết; đồng thời nghiên cứu khai thác quỹ đất để tạo nguồn lực thực hiện.

Các định hướng này nhằm từng bước hoàn thiện không gian công cộng, nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng dịch vụ, du lịch của Huế.