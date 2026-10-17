Huế: Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026)

Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Chơn Tế, Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Hòa thượng Thích Chơn Hương; chư tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Huế; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tri sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Huế; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự cùng Tăng Ni các tổ đình, chùa, niệm Phật đường và đạo hữu Phật tử các giới.

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Huế, Trưởng ban Tổ chức đọc diễn văn khai mạc

Tham dự buổi lễ còn có ông Hoàng Khánh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Huế; bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố; ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo sở, ban ngành các cấp.

Sau nghi thức niệm Phật, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Trưởng ban Tổ chức đã đọc diễn văn khai mạc.

Theo đó, kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026) là dịp để Tăng Ni, Phật tử cùng nhau ôn lại một chặng đường lịch sử; thành kính tưởng niệm, tri ân công đức của các bậc tiền bối; trân trọng những thành tựu mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp; đồng thời cùng nhìn về tương lai với niềm tin, trách nhiệm và chí nguyện phụng sự trong một thời đại mới.

Lãnh đạo TP.Huế tặng hoa chúc mừng

“Tri ân chư vị Tổ sư, các bậc tiền bối hữu công, những thế hệ đã góp phần xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội, những người đã âm thầm giữ gìn Giới luật, truyền trao Chánh pháp, đào tạo Tăng tài và phụng sự nhân sinh. Các bậc tiền nhân đã để lại cho chúng ta không chỉ một tổ chức Giáo hội, mà các ngài còn để lại một truyền thống, chùa tháp, đạo phong, trao truyền trách nhiệm và chí nguyện phụng sự. Vì vậy, tri ân sâu sắc nhất là tiếp nối.” Hòa thượng Thích Huệ Phước bày tỏ.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Quang Tư báo cáo tổng kết 45 năm xây dựng và phát triển GHPGVN và những đóng góp của Phật giáo TP.Huế.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Mạnh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh lịch sử Việt Nam luôn ghi nhận những đóng góp to lớn của đạo Phật đối với dân tộc. Trong hơn 2.000 năm hình thành và phát triển, Phật giáo Việt Nam luôn nêu cao tinh thần “hộ quốc, an dân”.

“Nhìn lại chặng đường 45 năm qua, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những thành tựu to lớn mà GHPGVN và GHPGVN TP.Huế đã đạt được. Chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống hòa hợp và phụng sự, Phật giáo Huế sẽ tiếp tục phát triển trang nghiêm, vững mạnh, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển chung của quê hương, đất nước.” ông Phó Chủ tịch UBND TP.Huế phát biểu.

Hòa thượng Thích Phước Minh phát biểu cảm tạ

Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN khép lại sau lời phát biểu cảm tạ của Hòa thượng Thích Phước Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Huế.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh buổi lễ