Huế: Lắng nghe ý kiến cộng đồng, tạo đột phá trong thu hút đầu tư bằng nền tảng số

Hiến kế, nâng cao trách nhiệm phục vụ

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại lễ công bố và đưa vào khai thác ba nền tảng số: Hiến kế, hỗ trợ doanh nghiệp và bản đồ số dự án thu hút đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, Huế có nhiều tiềm năng, lợi thế và đang đứng trước yêu cầu phát triển, đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và nỗ lực cao hơn. Việc triển khai ba ứng dụng trên nền tảng Hue-S nhằm tạo phương thức tương tác thuận tiện, công khai, minh bạch, chuyển những mong muốn, đề xuất của người dân, doanh nghiệp thành mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Ông Thanh mong muốn tạo không gian để người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, những người con xa quê và người yêu Huế trong nước, nước ngoài có thể đóng góp ý tưởng mọi lúc, mọi nơi. Các ý kiến cần được trân trọng, tiếp nhận và nghiên cứu, từng bước hình thành kho tri thức phục vụ công tác quản lý, hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Tất cả mọi ý kiến phải được trân trọng. Tùy tính chất, tính khả thi và thẩm quyền, các đề xuất có thể được xem xét thực hiện ngay hoặc tiếp tục nghiên cứu, đánh giá. Thành phố định hướng từng bước nâng cấp ứng dụng, sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng hợp, phân tích, kết nối các ý tưởng và đề xuất giải pháp.

Toàn cảnh lễ công bố và đưa vào khai thác ba nền tảng số: Hiến kế, hỗ trợ doanh nghiệp và bản đồ số dự án thu hút đầu tư.

Theo ông Thanh, các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm thường xuyên bổ sung dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, từ điều chỉnh quy hoạch, hiện trạng dân cư, đặc điểm khu đất đến những thay đổi về giao thông, điện, nước và các yếu tố tác động đến dự án. Qua đó, giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin sát thực tế, kịp thời, từng bước thực hiện việc tiếp cận thông tin, đề xuất và giải quyết thủ tục đầu tư trên môi trường số.

Xây dựng bản đồ số dự án, thu hút đầu tư

Theo ông Nguyên Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Huế, chuyên mục hiến kế trên nền tảng Hue-S tạo thêm kênh để người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp có tính xây dựng. Những đề xuất thiết thực, có tính khả thi được xem xét để vận dụng trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, chương trình hoặc các nhiệm vụ, dự án cụ thể.

Ông Nguyên Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Huế trao đổi về ba nền tảng số.

Người sử dụng truy cập chuyên mục "Hiến kế" trên Hue-S, thực hiện định danh, xác thực bằng VNeID theo chức năng tích hợp của hệ thống; lựa chọn lĩnh vực, nhập tiêu đề, nội dung và có thể đính kèm tài liệu, hình ảnh, video hoặc vị trí liên quan.

Người gửi được lựa chọn công khai hoặc không công khai nội dung và thông tin cá nhân, đồng thời theo dõi trạng thái xử lý, xem phản hồi trên nền tảng.

Theo quy chế, trong thời hạn 2 ngày, kể từ thời điểm tiếp nhận hiến kế trên hệ thống, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải nghiên cứu, xem xét và cập nhật nội dung phản hồi. Thông tin phản hồi nêu rõ tình hình, kết quả triển khai đối với đề xuất đã hoặc đang thực hiện; nội dung đang nghiên cứu, tham mưu hoặc xem xét khả năng áp dụng đối với đề xuất chưa triển khai.

Đối với nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp đăng ký, xác thực tài khoản và khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống để gửi kiến nghị khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nội dung kiến nghị cần rõ ràng, chính xác, kèm tài liệu liên quan nếu có; tiến độ và kết quả xử lý được cập nhật để doanh nghiệp theo dõi.

Lãnh đạo TP Huế thực hiện nghi thức công bố nền tảng số: Hiến kế, hỗ trợ doanh nghiệp và bản đồ số dự án thu hút đầu tư.

Thời gian tiếp nhận kiến nghị 30 phút, tính từ khi hệ thống ghi nhận hợp lệ. Đối với kiến nghị gửi trong khung giờ từ 21h - 7h30 ngày làm việc tiếp theo, hệ thống tự động ghi nhận; việc tiếp nhận, phân loại và phân phối được thực hiện vào khung giờ làm việc tiếp theo.

Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi tiếp nhận kiến nghị, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải xác định thẩm quyền. Đối với nội dung đúng thẩm quyền, thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả tối đa 6 ngày làm việc.

Trường hợp phức tạp cần thêm thời gian xác minh, việc gia hạn phải nêu rõ nội dung cần kiểm tra và thời gian gia hạn, không vượt quá 7 ngày làm việc tiếp theo. Kết quả sau đó được phê duyệt, biên tập và công khai theo quy trình.

Ông Sơn nhấn mạnh, bản đồ số dự án thu hút đầu tư giúp nhà đầu tư tìm hiểu vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng và các thông tin liên quan đến dự án được công khai theo quy định. Dữ liệu được rà soát, cập nhật theo chức năng của các sở, ngành và địa phương, bao gồm thông tin chung về dự án, quy hoạch xây dựng, đất đai, hiện trạng khu đất và tình hình triển khai.

"Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Huế", ông Sơn nói.