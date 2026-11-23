Chiều 22/11, UBND TP. Huế tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, với sự tham dự của ông Hoàng Khánh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, nghệ nhân, văn nghệ sĩ và đông đảo người dân, du khách.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 5/11 đến ngày 24/11, với nhiều nội dung phong phú, kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, giao lưu và trải nghiệm văn hóa.

Các đại biểu ấn nút khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước trong năm 2026; gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), đồng thời triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa đến gần hơn với cộng đồng

Với bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa, Huế sở hữu kho tàng di sản đặc sắc, được kết tinh qua hệ thống di tích, kiến trúc, nghệ thuật, lễ hội, trang phục, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống cùng phong tục, tập quán và nếp sống cộng đồng. Đây không chỉ là những giá trị làm nên bản sắc riêng của vùng đất Cố đô mà còn là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động năm nay là Không gian trưng bày văn hóa và trải nghiệm cộng đồng, với sự đồng hành của 26 đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội. Không gian được tổ chức theo hướng mở, tạo điều kiện để người dân và du khách giao lưu, tương tác, tìm hiểu hình ảnh, tư liệu, hiện vật, sản phẩm văn hóa và trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng nghệ nhân.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như biểu diễn nghệ thuật, quảng bá áo dài, giới thiệu nghề thủ công truyền thống, thư pháp, nhạc cụ dân tộc, ẩm thực và các sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu một cách sinh động, góp phần tăng cường sự kết nối giữa di sản với đời sống đương đại.

Đáng chú ý, hai mô hình “Mỗi xã, phường - Một không gian văn hóa cộng đồng” và “Một địa phương - Một câu chuyện văn hóa” được triển khai nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa gắn với từng địa bàn, cộng đồng, lịch sử, con người và làng nghề.

Lãnh đạo trăng giấy chứng nhận cho các địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội, nghệ nhân, văn nghệ sĩ.

Thông qua các mô hình này, hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm mà còn được lan tỏa đến cơ sở, khu dân cư. Mỗi địa phương, mỗi cộng đồng trở thành một chủ thể tham gia kể câu chuyện văn hóa của chính mình, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống và bồi đắp niềm tự hào về bản sắc quê hương.

Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế xanh và bền vững

Trong định hướng phát triển đô thị di sản, Huế xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa gắn với trải nghiệm cộng đồng góp phần mở rộng không gian sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Đặc biệt, việc phát huy giá trị nghề thủ công truyền thống, ẩm thực, nghệ thuật trình diễn và các sản phẩm văn hóa bản địa mở ra cơ hội kết nối giữa bảo tồn di sản với phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và du lịch bền vững. Đây cũng là hướng đi góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa, tạo thêm sinh kế cho cộng đồng và nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng địa phương.

Các lãnh đạo tham quan gian hàng viết chữ thư pháp.

Thông qua chuỗi hoạt động, TP. Huế hướng đến mục tiêu đưa văn hóa hiện diện ngày càng sinh động trong đời sống xã hội; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa. Đồng thời, thành phố tiếp tục quảng bá hình ảnh đô thị di sản, thúc đẩy sự gắn kết giữa bảo tồn và phát triển, hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc.

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô mà còn góp phần khẳng định vai trò của cộng đồng trong bảo tồn di sản. Khi văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và người dân thực sự là chủ thể gìn giữ, lan tỏa các giá trị truyền thống, Huế sẽ có thêm nền tảng để phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo tồn bản sắc và đổi mới, hội nhập.