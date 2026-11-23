Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, tạo không gian giao lưu, sáng tạo và trải nghiệm cho công chúng; đồng thời tôn vinh những giá trị di sản, quảng bá bản sắc văn hóa Cố đô và nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy di sản.

Nhiều hoạt động hấp dẫn

Triển lãm tranh Phong cảnh Huế giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu được sáng tác trong khuôn khổ trại sáng tác diễn ra từ ngày 15/10 đến 15/11. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Chiều 23/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức bế mạc Trại sáng tác Mỹ thuật và Di sản lần thứ 6 (diễn ra từ ngày 15/10 - 15/11), đồng thời khai mạc triển lãm tranh “Phong cảnh Huế” tại Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế.

Triển lãm giới thiệu 40 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn từ trại sáng tác, với nhiều chất liệu và ngôn ngữ tạo hình như sơn dầu, acrylic, sơn mài, chất liệu tổng hợp, đồ họa… Qua góc nhìn và cá tính sáng tạo riêng, các họa sĩ đã khắc họa những lát cắt phong cảnh Huế, từ vẻ đẹp trầm mặc của kiến trúc di sản đến sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người trong đời sống đương đại. Mỗi tác phẩm mang đến một cách biểu đạt riêng, có tác phẩm sâu lắng, tinh tế, có tác phẩm tươi mới, phóng khoáng, góp phần tạo nên bức tranh Cố đô đa chiều, vừa đậm dấu ấn truyền thống, vừa mang hơi thở mỹ thuật đương đại.

Triển lãm tranh Phong cảnh Huế giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu được sáng tác trong khuôn khổ trại sáng tác diễn ra từ ngày 15/10 đến 15/11. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Đặc biệt, việc tổ chức triển lãm tại Điện Kiến Trung tạo nên sự kết nối hài hòa giữa nghệ thuật và di sản, giữa không gian kiến trúc cung đình với những sáng tạo nghệ thuật hôm nay, qua đó làm nổi bật thêm giá trị và cảm xúc của các tác phẩm về vùng đất Huế.

Thông qua trại sáng tác và triển lãm, Ban tổ chức mong muốn tạo điều kiện để các nghệ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cảm hứng và phát huy khả năng sáng tạo; đồng thời quảng bá vẻ đẹp cảnh quan, di sản, con người Huế đến với công chúng. Đây cũng là hoạt động thiết thực thúc đẩy sáng tạo mỹ thuật gắn với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đưa di sản trở thành nguồn cảm hứng cho các sáng tạo nghệ thuật đương đại.

Cùng ngày, Bảo tàng thành phố Huế tổ chức tiếp nhận bộ sưu tập 88 di vật về binh khí võ cổ truyền do ông Nguyễn Văn Anh (võ danh Ngọc Anh) hiến tặng và 2 tư liệu lịch sử (bản sao) do nhà báo Phạm Hữu Thu trao tặng. Bộ sưu tập binh khí võ cổ truyền gồm nhiều loại vũ khí cổ tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử như long đao, kiếm cổ thời Tây Sơn, kiếm cổ thời Nguyễn, đoản kiếm, cung nỏ, mũi tên, mũi giáo, đao, chùy… Đây không chỉ là những công cụ phục vụ luyện tập và thực hành võ thuật mà còn phản ánh hệ thống binh khí, kỹ thuật sử dụng vũ khí, nghệ thuật chiến đấu và tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ. Đáng chú ý, bộ sưu tập có giá trị trong nghiên cứu, tìm hiểu về võ học truyền thống và sự giao thoa giữa võ thuật cung đình với võ thuật dân gian.

Triển lãm tranh Phong cảnh Huế giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu được sáng tác trong khuôn khổ trại sáng tác diễn ra từ ngày 15/10 đến 15/11. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Việc tiếp nhận những tư liệu này góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu, tìm hiểu và giới thiệu lịch sử cách mạng địa phương đến với công chúng. Sau khi tiếp nhận, Bảo tàng thành phố Huế sẽ tiến hành kiểm kê, phân loại, nghiên cứu, bảo quản và từng bước xây dựng phương án trưng bày, giới thiệu các tư liệu, di vật phù hợp, phục vụ nghiên cứu khoa học và giáo dục di sản.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng là chương trình nghệ thuật Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 do UBND thành phố Huế tổ chức tối 23/11. Với ba phần nội dung gồm “Nguồn cội”, “Âm sắc Cố đô” và “Tinh hoa văn hóa Việt Nam”, chương trình đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và bản sắc riêng của vùng đất Huế.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu như trống hội “Hào khí Việt Nam”, hoạt cảnh “Hồn Việt”, hát múa “Đất nước lời ru - Cánh chim phượng hoàng”, hoạt cảnh “Âm sắc Huế”… Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp thuộc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế cùng các câu lạc bộ, hội nhóm quần chúng, nghệ nhân nghề nón, áo dài. Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp với các loại hình văn hóa dân gian và sự tham gia của cộng đồng đã tạo nên không gian nghệ thuật đa dạng, thể hiện sức sống của văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay.

Kết nối di sản với sáng tạo và phát triển

Tiết mục nghệ thuật tại Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Theo ông Lê Minh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế, trong giai đoạn mới, thành phố xác định cần nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội; gắn bảo tồn bản sắc với phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thành phố lấy con người, cộng đồng làm trung tâm; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục truyền thống, trao truyền di sản, khơi dậy niềm tự hào quê hương trong thế hệ trẻ, hướng đến mỗi người dân Huế trở thành một đại sứ văn hóa.

Cùng với bảo tồn, Huế chú trọng phát huy giá trị di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa và kinh tế sáng tạo; hình thành các sản phẩm từ nghệ thuật, mỹ thuật, thủ công, ẩm thực, thời trang, thiết kế. Thành phố cũng định hướng nâng tầm Festival Huế, phát triển các sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô quốc gia, quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa di sản, bảo đảm người dân được bình đẳng tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Tiết mục nghệ thuật tại Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Năm 2026 là năm đầu tiên thành phố Huế tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, hướng đến xây dựng sự kiện trở thành hoạt động thường niên để người dân có thêm cơ hội sáng tạo, trải nghiệm và thụ hưởng văn hóa. Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 5 đến 24/11 với nhiều nội dung phong phú như công bố Đề án phát triển công nghiệp văn hóa; Đề án tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa, thể thao quốc gia, quốc tế giai đoạn 2026 - 2030; Trại sáng tác điêu khắc quốc tế “Ấn tượng Huế, Việt Nam”; các chương trình “Việt Nam tinh hoa”, “Tình khúc Huế”; triển lãm “Văn hóa Huế - Hội nhập và phát triển”.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trình diễn Ca Huế, nhạc cụ, thư pháp, nghệ thuật dân gian; quảng bá nghề thủ công, sản phẩm OCOP, du lịch và ẩm thực cũng được tổ chức, góp phần giới thiệu sự phong phú, đa dạng của văn hóa địa phương. Đáng chú ý, các hoạt động được mở rộng đến các phường, xã, khu dân cư, đình làng, nhà văn hóa và làng nghề, gắn với chủ trương “Mỗi xã, phường - Một không gian văn hóa cộng đồng” và “Một địa phương - Một câu chuyện văn hóa”. Qua đó, mỗi địa phương có điều kiện giới thiệu những giá trị lịch sử, truyền thống, nét đặc trưng về văn hóa và con người, đưa di sản đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Tiết mục nghệ thuật tại Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Theo ông Lê Minh Nhân, văn hóa là mạch nguồn bản sắc, điểm tựa tinh thần và sức mạnh giúp dân tộc vượt qua thử thách, vươn tới tương lai. Đối với Huế, gìn giữ văn hóa không chỉ là bảo vệ di sản mà còn là nuôi dưỡng cốt cách, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển bền vững. Bảo tồn để gìn giữ bản sắc, phát huy để các giá trị di sản tiếp tục sống trong cộng đồng, trở thành nguồn lực cho tương lai và hiện diện trong đời sống mỗi người dân.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp giữa trưng bày, triển lãm, sáng tạo nghệ thuật, biểu diễn và trải nghiệm văn hóa, Huế tiếp tục khẳng định nỗ lực đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển, qua đó, lan tỏa tình yêu văn hóa, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ bản sắc và tạo nền tảng để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.