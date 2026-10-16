Huế: Kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Ban Quản lý dự án liên quan dự án rác

Ngày 16/10, UBKT Thành ủy Huế cho biết đã tổ chức kỳ họp thứ 18 để xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến vi phạm của tổ chức đảng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn.

Qua xem xét, UBKT Thành ủy Huế nhận thấy Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm Quy chế làm việc của Đảng ủy và nguyên tắc hoạt động của Đảng.

Đảng ủy đơn vị cũng chưa thực hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với việc quản lý, thực hiện Dự án “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Nhà máy xử lý rác Phú Sơn.

Những vi phạm trên khiến dự án phát sinh nhiều tồn tại, vướng mắc kéo dài nhưng không được lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, làm giảm hiệu quả đầu tư ngân sách và vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư, xây dựng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, vào tháng 8/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Hà Xuân Hậu - cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế.

Quyết định kỷ luật được đưa ra sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Huế xem xét đề nghị của UBKT Thành ủy liên quan những vi phạm của ông Hà Xuân Hậu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Hà Xuân Hậu về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điểm c khoản 3 Điều 360 BLHS 2015.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Xuân Hậu (áo sơ mi xanh, đeo kính).

Vụ án liên quan những sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai Dự án “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Dự án có tổng mức đầu tư 85,79 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà (cũ), với kế hoạch thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 3/2016, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế lập báo cáo đề xuất, thuyết minh chủ trương đầu tư xây dựng dự án.

Theo thiết kế được phê duyệt, dự án rác Hương Bình có công suất xử lý 150 tấn rác/ngày đêm. Tuy nhiên, khối lượng rác thực tế có thể đưa về dự án chỉ khoảng 40 tấn/ngày đêm, tức công suất thiết kế gần gấp 4 lần lượng rác đầu vào.

Sự chênh lệch lớn giữa công suất thiết kế và lượng rác thực tế cho thấy việc khảo sát, đánh giá nhu cầu xử lý rác trước khi đề xuất chủ trương đầu tư chưa bảo đảm sát với tình hình thực tế.

Cơ quan điều tra cũng xác định địa điểm xây dựng dự án chưa phù hợp, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận rác, hiệu quả khai thác và phương án vận hành. Sau đó, chủ đầu tư phải báo cáo chuyển đổi công trình thành điểm tập kết, trung chuyển rác phục vụ Nhà máy xử lý rác Phú Sơn.

Khám xét nơi làm việc của bị can Hà Xuân Hậu.

Bên cạnh những bất cập về công suất và địa điểm, một số gói thầu xây dựng chính của dự án bị đội vốn. Dự án phải nhiều lần gia hạn nhưng tiến độ tổng thể vẫn không đáp ứng yêu cầu, nhiều hạng mục tiếp tục trong tình trạng thi công dang dở.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án phải hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, sau hơn 7 năm triển khai, công trình vẫn chưa hoàn thành, chưa thể vận hành đồng bộ, qua đó làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.