Đưa 6 nhóm ngành trọng điểm thành động lực tăng trưởng

Ngày 23/11, UBND TP Huế tổ chức Hội nghị công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Đề án tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa - thể thao có quy mô quốc gia, quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại Hội nghị công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Đề án tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa - thể thao có quy mô quốc gia, quốc tế tại thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh, Huế là vùng đất cố đô giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, hội tụ nhiều giá trị đặc sắc từ di sản cung đình, văn hóa dân gian, làng nghề truyền thống đến ẩm thực và nghệ thuật. Thành phố xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực tăng trưởng mới.

Dựa trên hệ thống di sản cùng không gian kiến trúc, cảnh quan và thiên nhiên đặc thù, Huế định hướng gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và thu hút đầu tư nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ giàu giá trị gia tăng mang bản sắc địa phương.

Phó chủ tịch UBND TP Huế cho biết, Huế định hướng tập trung phát triển 6 nhóm ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, gồm: Du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo áo dài - ẩm thực - phim ảnh; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình và phát thanh, xuất bản, quảng cáo.

Toàn cảnh Hội nghị công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Đề án tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa - thể thao có quy mô quốc gia, quốc tế tại thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030.

Những nhóm ngành có khả năng hình thành sản phẩm cụ thể, có thị trường và khả năng phát triển dài hạn trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân của 6 nhóm ngành đạt khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP thành phố vào năm 2030.

Mở rộng liên kết, thu hút đầu tư và đồng hành doanh nghiệp

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế công bố nội dung trọng tâm của hai đề án cùng danh mục các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế dự kiến diễn ra trong giai đoạn 2027 - 2030. Việc công bố sớm khung sự kiện dài hạn giúp các đơn vị lữ hành, hàng không, vận tải và doanh nghiệp du lịch chủ động thiết kế sản phẩm, kết nối tour tuyến và chuẩn bị phương án phục vụ du khách.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu, doanh nghiệp và nhà đầu tư trao đổi, thảo luận về định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, nhu cầu hợp tác và các giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về văn hóa, di sản của Huế.

Biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa UBND TP Huế với Vietnam Airlines, Vietjet Air, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam...

Điểm nhấn đáng chú ý tại hội nghị, các hoạt động kết nối, ký kết hợp tác nhằm mở rộng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và du lịch.

Nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa UBND TP Huế với Vietnam Airlines, Vietjet Air, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; giữa Ban Tổ chức Festival Huế, Đài Truyền hình Việt Nam...

Cùng với đó, các thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, du lịch, khai thác giá trị di sản và biên bản ghi nhớ giữa Đại học Huế với Tập đoàn VietsoftPro.

Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, Huế mong muốn tiếp tục lắng nghe sáng kiến, giải pháp đột phá và mô hình thực tiễn từ chuyên gia, nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Lãnh đạo thành phố khẳng định, cam kết đồng hành, xây dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, thuận lợi để thúc đẩy hợp tác và hình thành các sản phẩm, dịch vụ văn hóa mang bản sắc riêng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.