Ngày 23/11, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Đề án tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa – thể thao có quy mô quốc gia, quốc tế tại thành phố giai đoạn 2026 – 2030.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Khai thác giá trị di sản, phát triển 6 nhóm ngành trọng điểm

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, Huế là vùng đất Cố đô giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, hội tụ những giá trị đặc sắc của di sản cung đình, văn hóa dân gian, làng nghề truyền thống, ẩm thực và nghệ thuật. Thành phố luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực tăng trưởng mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại sự kiện.

Với hệ thống di sản phong phú, kiến trúc, cảnh quan và không gian thiên nhiên hòa quyện, Huế có lợi thế hình thành những sản phẩm văn hóa có chiều sâu, giá trị gia tăng cao. Đây cũng là cơ sở để thành phố thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa thành một lĩnh vực kinh tế quan trọng, gắn bảo tồn và phát huy giá trị di sản với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và thu hút đầu tư.

Theo định hướng được công bố tại hội nghị, Huế tập trung phát triển 6 nhóm ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, gồm: du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo áo dài, ẩm thực, phim ảnh; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình và phát thanh, xuất bản, quảng cáo.

Đây là những nhóm ngành được xác định có khả năng hình thành sản phẩm cụ thể, có thị trường và tiềm năng phát triển dài hạn trên cơ sở lợi thế hiện có của thành phố. Mục tiêu đặt ra là tốc độ tăng trưởng bình quân của 6 nhóm ngành đạt khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP thành phố vào năm 2030.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, hội nghị không đơn thuần là hoạt động công bố định hướng mà còn nhằm kết nối nguồn lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Thành phố mong muốn tiếp nhận thêm ý tưởng, sáng kiến và giải pháp từ các chuyên gia, nhà khoa học, nghệ sĩ, hội chuyên ngành và cộng đồng doanh nghiệp để cụ thể hóa các mục tiêu phát triển văn hóa, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Huế trở thành trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước và khu vực.

Định hình chuỗi sự kiện mang thương hiệu Huế, mở rộng hợp tác đầu tư

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu những nội dung trọng tâm của hai đề án, cùng danh mục các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế dự kiến tổ chức trong giai đoạn 2027 – 2030.

Nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết.

Theo định hướng, thành phố chú trọng xây dựng những chương trình có thương hiệu riêng, tổ chức định kỳ, thường niên và gắn với khai thác giá trị di sản, phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch mới. Việc công bố sớm khung sự kiện dài hạn được kỳ vọng giúp doanh nghiệp du lịch, lữ hành, hàng không và vận tải chủ động xây dựng sản phẩm, kết nối tour tuyến, chuẩn bị phương án phục vụ du khách.

Trong đó, chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia “Nhà sáng tạo Huế – The Hue Creators” được giới thiệu với định hướng kết hợp trải nghiệm di sản, văn hóa Huế và hoạt động sáng tạo nội dung. Mùa đầu tiên dự kiến triển khai năm 2027, thí điểm tại khu vực Đông Nam Á và mở rộng thêm Hàn Quốc; năm 2028 nghiên cứu mở rộng hợp tác tại châu Á, từ năm 2029 từng bước tiếp cận các thị trường toàn cầu. Chương trình hướng đến xây dựng hệ sinh thái nhà sáng tạo, kết nối văn hóa, di sản Huế với cộng đồng và thị trường.

Trong chuỗi sự kiện quốc tế, Tuần lễ Festival Quốc tế Huế dự kiến diễn ra từ ngày 6 – 10/6/2027, với các hoạt động nghệ thuật đường phố, biểu diễn nghệ thuật truyền thống quốc tế, triển lãm mỹ thuật di sản, giới thiệu cổ vật, ẩm thực và các hoạt động văn hóa hưởng ứng.

Tiếp nối là Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế 2027 (Hue International Light Festival), dự kiến tổ chức từ ngày 11 – 13/6/2027 tại khu vực công viên và Đài tưởng niệm bên bờ Nam sông Hương. Chương trình kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế, thiết bị bay không người lái theo chủ đề di sản Huế cùng các hoạt động trải nghiệm, ẩm thực.

Một chương trình văn nghệ tại sự kiện.

Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế – Hue Wonderverse Music Fest dự kiến diễn ra từ ngày 28/8 đến 1/9/2027, kết hợp biểu diễn âm nhạc Việt Nam, âm nhạc điện tử, giao lưu nghệ thuật quốc tế và các hoạt động trải nghiệm dành cho giới trẻ.

Bên cạnh các sự kiện văn hóa, hội nghị còn giới thiệu chương trình Visit Golf Vietnam – VGV Championship Hue 2027 với chủ đề “The Royal Edition of Imperial City”, kết hợp thể thao golf với trải nghiệm văn hóa, di sản và du lịch Huế; dự án Revolution Express – Tàu hơi nước di sản Huế - Đà Nẵng, hướng đến hình thành sản phẩm du lịch đường sắt gắn với cảnh quan và trải nghiệm di sản miền Trung.

Giới thiệu dự án Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Công nghiệp Văn hóa – Hue Innovation Complex cùng các mô hình phát triển công nghiệp văn hóa tại Quần thể di tích Cố đô Huế. Các mô hình chú trọng nghệ thuật biểu diễn, trải nghiệm số, giáo dục di sản, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và dịch vụ văn hóa. Đại diện Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam cũng giới thiệu các sáng kiến bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, trong đó có ẩm thực Huế.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu, doanh nghiệp và nhà đầu tư đã trao đổi về định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, nhu cầu hợp tác và giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng di sản của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang kỳ vọng các hoạt động kết nối, ký kết tại hội nghị sẽ mở ra những cơ hội đầu tư cụ thể, góp phần hình thành và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Huế, đồng thời lan tỏa sự phát triển trong khu vực.

Thành phố khẳng định cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư, đối tác, tổ chức và doanh nghiệp; xây dựng môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, thuận lợi để các ý tưởng, dự án được triển khai. Qua đó, từng bước hình thành những sản phẩm, dịch vụ văn hóa có giá trị gia tăng cao, mang dấu ấn Huế, góp phần đưa thành phố trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa và sáng tạo của khu vực, đồng thời xây dựng đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam.