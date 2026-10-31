Huế kích cầu du lịch, phát triển loạt sản phẩm mới đến năm 2027

Sáng 31/10, UBND TP. Huế tổ chức Hội nghị công bố kích cầu và họp báo về các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn thành phố đến năm 2027. Hội nghị tập trung giới thiệu kế hoạch cơ cấu lại sản phẩm du lịch, các chương trình kích cầu và chính sách ưu đãi của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp.

Một trong những định hướng đáng chú ý là đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác lợi thế về văn hóa, di sản, cảnh quan thiên nhiên và y tế. Trong đó, Đề án “Phát triển du lịch y tế thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035” được kỳ vọng mở ra hướng đi mới, kết hợp dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch.

Thành phố cũng giới thiệu hai sự kiện điểm nhấn dự kiến tổ chức trong năm 2027, gồm Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế (Huế Wonderverse Music Fest) và Chương trình truyền hình thực tế sáng tạo (The Hue Creators). Các chương trình hướng đến kết nối văn hóa, di sản với âm nhạc và các hình thức sáng tạo hiện đại, góp phần quảng bá hình ảnh Huế đến công chúng trong nước và quốc tế.

Hiệp hội Du lịch TP và các cơ sở y tế ký kết biên bản ghi nhớ.

Bên cạnh đó, ứng dụng “AI ra quyết định hỗ trợ du khách” được giới thiệu nhằm hỗ trợ nâng cao trải nghiệm du lịch. Dịp này, Hiệp hội Du lịch TP. Huế cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các cơ sở y tế, thúc đẩy liên kết giữa hai lĩnh vực, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch y tế.

Khai thác sản phẩm mới, thúc đẩy du lịch mùa thấp điểm

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh vai trò chủ động, đồng hành của các cấp, ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai chương trình kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch. Đặc biệt, cần chú trọng khai thác thị trường vào những giai đoạn thấp điểm, tạo động lực thu hút khách, duy trì hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả khai thác du lịch quanh năm.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, việc cơ cấu lại sản phẩm cần xuất phát từ điều kiện thực tế, nhận diện đúng tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, điểm đến. Đối với Huế, bên cạnh du lịch di sản, văn hóa truyền thống, cần chú trọng phát triển du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và những sản phẩm có khả năng tạo sức hút vào các thời điểm khác nhau trong năm.

Đáng chú ý, thành phố cần nghiên cứu những sản phẩm phù hợp để khai thác du lịch trong mùa mưa, mùa thấp điểm, bảo đảm tính thực tiễn và khả năng tổ chức. Các ý tưởng phải được cụ thể hóa bằng đầu tư, tổ chức bài bản, có sự tham gia thực chất của doanh nghiệp và mang lại giá trị trải nghiệm rõ nét cho du khách.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại Hội nghị.

Đối với các sản phẩm, sự kiện mới, lãnh đạo thành phố đề nghị các đơn vị khai thác hiệu quả sức lan tỏa của lễ hội âm nhạc, chương trình truyền hình thực tế sáng tạo, lễ hội ánh sáng và các hoạt động văn hóa, giải trí. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp chủ động xây dựng các gói dịch vụ, tour tuyến và trải nghiệm phù hợp, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Tăng cường liên kết, tạo động lực phát triển du lịch bền vững

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế cho biết, trước những yêu cầu mới và sự thay đổi của các cơ chế, chính sách, ngành du lịch cần chủ động thích ứng, đổi mới phương thức phát triển. Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời sớm công bố lịch các sự kiện văn hóa, du lịch để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, kết nối sản phẩm và xúc tiến thị trường.

Thông qua hội nghị, TP. Huế kỳ vọng tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, các hội, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp; phát huy nguồn lực xã hội trong phát triển du lịch. Việc đổi mới sản phẩm, đẩy mạnh kích cầu và khai thác hiệu quả các lợi thế đặc trưng được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường, hướng đến phát triển du lịch đa dạng và bền vững.