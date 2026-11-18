Ngày 18/11, UBND TP Huế tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề "Tuổi trẻ Huế tiên phong phát triển kinh tế xanh, xây dựng xã hội số".

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế phát biểu tại Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026.

Tại buổi đối thoại, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế nhấn mạnh, phát triển kinh tế xanh, xây dựng chính quyền số và xã hội số là những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với thành phố và tuổi trẻ địa phương. Các cơ quan, ban, ngành và chính quyền các cấp sẽ thường xuyên theo dõi, đồng hành cùng thanh niên. Hiện nay, thành phố đã mở kênh "Hiến kế" trên ứng dụng Hue-S để các bạn trẻ gửi đề xuất, đóng góp ý tưởng và trực tiếp trao đổi với chính quyền.

Bên cạnh đó, thành phố chuẩn bị đưa Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Sở Khoa học và Công nghệ vào hoạt động. Đây sẽ là không gian để học sinh, sinh viên và những người quan tâm đến khởi nghiệp chia sẻ ý tưởng, thử nghiệm mô hình và giao lưu với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Huế sẽ tham khảo mô hình của các địa phương và quốc tế để xây dựng cơ chế vận hành phù hợp, tạo môi trường thuận lợi nhất giúp người trẻ phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển chung.

Tuổi trẻ cần dám nghĩ, dám làm, tiên phong phát triển kinh tế xanh, xã hội số.

Khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, ông Lê Trí Thanh cho rằng, thành phố luôn khuyến khích người trẻ nắm bắt cơ hội từ các lĩnh vực mới, hướng các sản phẩm sáng tạo đến mục tiêu phục vụ con người, bảo vệ sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Người đứng đầu chính quyền TP Huế cũng khuyến khích đoàn viên, thanh niên cần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, chủ động đối mặt với khó khăn và xem thử thách là cơ hội để trưởng thành, đủ bản lĩnh đảm đương những nhiệm vụ mà thành phố đặt ra trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Huế, cho hay đơn vị đang triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy thanh niên ứng dụng công cụ số vào phát triển sản phẩm, đặc biệt là các giải pháp phục vụ kinh tế xanh. Sở cũng chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các dự án giàu tính ứng dụng thông qua các cuộc thi khởi nghiệp và chương trình kết nối thanh niên với doanh nghiệp, cơ quan quản lý để ươm tạo ý tưởng hậu cuộc thi.

Trao đổi tại buổi đối thoại, sinh viên Nguyễn Hữu Trung, học ở Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế bày tỏ mong muốn tìm được việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp, đồng thời đặt câu hỏi về các chính sách hỗ trợ để sinh viên có thêm cơ hội ở lại Huế lập nghiệp và phát triển bản thân.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh đã tặng quà, biểu dương 10 gương thanh niên tiêu biểu.

Giải đáp vấn đề này, Giám đốc Sở Nội vụ TP Huế thông tin thành phố đang đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cập nhật dữ liệu cung - cầu lao động và tổ chức các phiên giao dịch việc làm hằng năm nhằm giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận thông tin tuyển dụng.

Qua đó, Chủ tịch UBND TP Huế đề nghị các cơ quan liên quan sớm phổ biến, hướng dẫn thanh niên tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời rà soát tỷ lệ cho vay đối với các lĩnh vực này tại hệ thống ngân hàng để đánh giá khả năng tiếp cận vốn trên thực tế.

Thành phố cũng sẽ chú trọng phát triển cộng đồng doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực nhằm mở rộng dư địa việc làm. Cùng với đó, các doanh nghiệp cần tăng cường phối hợp với cơ sở đào tạo để định hướng ngành nghề, kỹ năng phù hợp, giúp sinh viên nắm bắt nhu cầu thị trường ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Dự kiến cuối tháng 11, UBND thành phố sẽ phối hợp với Đại học Huế và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức tọa đàm về nhu cầu tuyển dụng và định hướng đào tạo nhằm thắt chặt mối liên kết này.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh đã tặng quà, biểu dương 10 gương thanh niên tiêu biểu, qua đó ghi nhận những nỗ lực và đóng góp tích cực của tuổi trẻ địa phương trong khởi nghiệp xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.