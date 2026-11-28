Điểm sạt lở trên QL 49 (ảnh Quang Tiến)

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế phối hợp chính quyền xã Bình Điền, xã A Lưới 5 và Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế kiểm tra các vị trí sạt lở, có nguy cơ sạt lở trên tuyến Quốc lộ 49.

Qua kiểm tra thực tế tại Km61+250, Km67+800 và Km75+300, đoàn công tác ghi nhận một số vị trí xuất hiện tình trạng sạt lở mái taluy, xói lở nền đường, đất, đá tràn xuống mặt đường. Đây là những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi mưa lớn kéo dài.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cùng các đơn vị liên quan đánh giá mức độ nguy hiểm, thống nhất giải pháp cảnh báo, phân luồng, điều tiết giao thông và khắc phục sạt lở; đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Quốc lộ 49 là tuyến giao thông kết nối trung tâm thành phố Huế với khu vực miền núi A Lưới. Địa hình tuyến đường phức tạp, nhiều đoạn nằm sát sườn núi, ven sông nên dễ xảy ra sạt lở khi mưa lớn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này cần chú ý quan sát địa hình, taluy hai bên đường. Giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không dừng, đỗ xe tại khu vực có nguy cơ sạt lở. Người dân tuyệt đối không đi qua các vị trí đã được đặt biển cảnh báo, rào chắn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi phát hiện dấu hiệu sạt lở, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.