Huế khuyến cáo chủ động phương án tránh mưa to dịp Tết Trung thu

Ngày 23/9, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cho biết, trong những ngày diễn ra các hoạt động Trung thu (24-26/9), thời tiết trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Theo dự báo, ban ngày thời tiết tương đối thuận lợi, có những khoảng thời gian tạnh ráo, nhiệt độ phổ biến từ 28-30 độ C. Tuy nhiên, từ buổi chiều muộn đến tối - khung giờ thường diễn ra các chương trình rước đèn, văn nghệ, vui hội trăng rằm ngoài trời đón Tết Trung thu, khả năng xuất hiện mưa, một số nơi có thể xảy ra mưa to trong thời gian ngắn.

Cơ quan chức năng TP. Huế khuyến cáo người dân, các tổ chức, địa phương chủ động phương án tránh mưa to khi tổ chức vui Trung thu cho thiếu nhi.

Đáng chú ý, mưa không kéo dài liên tục nhưng có thể xuất hiện bất ngờ, gây gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến các hoạt động tập trung đông người ngoài trời. Đây được xem là yếu tố thời tiết cần lưu ý trong dịp Trung thu năm nay tại Huế.

Riêng trong 24 giờ qua, nhiều nơi trên địa bàn TP. Huế đã ghi nhận mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ ngày 22/9 đến 23/9 phổ biến từ 20-90 mm, một số nơi vượt 100 mm.

Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế dự báo trong ngày và đêm 23/9, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60 mm, có nơi trên 90 mm trong 24 giờ. Trong cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trên vùng biển Huế cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, kèm khả năng lốc xoáy và gió giật cấp 6-7.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 24-25/9, mưa có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, các hình thái thời tiết đối lưu trong giai đoạn giao mùa vẫn có thể phát triển nhanh, gây mưa dông cục bộ vào chiều tối và tối.

Ngành chức năng khuyến cáo các địa phương, đơn vị tổ chức chương trình Trung thu ngoài trời cần chủ động bố trí phương án che mưa, sân khấu và hệ thống điện bảo đảm an toàn; chuẩn bị địa điểm dự phòng trong trường hợp thời tiết diễn biến xấu.

Người dân khi tham gia các hoạt động vui chơi Trung thu cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết, hạn chế tập trung tại khu vực trống trải khi có dông sét, tránh trú dưới cây lớn hoặc gần các công trình có nguy cơ mất an toàn. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại một số vùng thấp trũng và khu vực đô thị có hệ thống thoát nước kém.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế, hiện mực nước trên sông Hương, sông Bồ vẫn dưới báo động I, các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đang vận hành an toàn. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì trực ban và phát thông tin cảnh báo qua các kênh chính thức để người dân chủ động ứng phó.