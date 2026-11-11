Huế: Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 4.100 bao thuốc lá nhập lậu

Ngày 11/11, Công an phường Hương An, TP Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Nam (SN 1978, trú tại đường Lý Nam Đế, phường Hương An) về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 4.100 bao thuốc lá nhập lậu.

Trước đó, vào lúc 18h 40 phút, ngày 2/11, Tổ công tác Công an phường Hương An phát hiện Trần Văn Nam điều khiển xe mô tô, phía sau chở 2 thùng carton có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong có 1.500 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, Nam không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thuốc lá trên.

Tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của Trần Văn Nam, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 2.620 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Tổng số tang vật thu giữ là 4.120 bao thuốc lá nhập lậu.

Qua đấu tranh, đối tượng Trần Văn Nam khai nhận, số thuốc lá này là do Nam mua từ những người đi xe khách (không rõ nhân thân, lai lịch) rồi đem về nhà cất giấu, mục đích sẽ bán lại cho các quán tạp hóa trên địa bàn trong dịp tết Nguyên đán năm 2027 để kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Hương An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.