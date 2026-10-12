Huế khởi tố 8 thanh thiếu niên gây rối trên phố

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết đang điều tra vụ việc một nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí và dùng chai bia ném nhau trên đường phố.

Các đối tượng thanh thiếu niên gây rối trên nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế bị tạm giữ

Theo thông tin ban đầu, tối 28/5/2026, T.H.N.H. (SN 2007, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) rủ một số thanh thiếu niên tụ tập “đi bão”, điều khiển xe mô tô thành đoàn, phóng nhanh, lạng lách qua nhiều tuyến đường trung tâm. Nhóm này còn mang theo các ống tuýp kim loại.

Khi đến khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương, Đống Đa, Hà Nội, Bến Nghé và Lê Quý Đôn, nhóm của H. gặp một nhóm thanh niên khác. Cho rằng trước đó bị nhóm này ném vỏ chai bia, H. hô hào các đối tượng đuổi theo để đánh trả, dẫn đến việc hai nhóm rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường.

Đến khu vực phía nam cầu Phú Xuân, nhóm của H. bị khoảng 20-30 thanh niên ném đá và vỏ chai bia. Sau đó, các đối tượng đến một quán trên đường Nguyễn Thái Học lấy thêm vỏ chai bia rồi quay lại cầu Phú Xuân ném về phía nhóm thanh niên nói trên.

Dựng lại hiện trường vụ việc.

Trên đường rời đi, một số đối tượng vứt bỏ các ống tuýp kim loại tại khu vực Cửa Hữu. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.