Ngày 25/11, Công an phường An Cựu, TP Huế thông tin, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Khởi tố bị can 15 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng.

Trước đó, ngày 29/10, Công an phường An Cựu đã phối hợp với Công an các phường, xã trên địa bàn TP Huế và Công an TP Đà Nẵng truy xét, làm rõ phương tiện trên có liên quan đến 20 đối tượng thanh thiếu niên.

Công an phường An Cựu thông tin, trước đó, các thanh thiếu niên này đã tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, bấm còi, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng sử dụng vỏ chai bia ném về phía đối phương, sử dụng thanh gỗ đập phá xe mô tô.

Ngay sau đó, Công an phường An Cựu đã tạm giữ 3 bình xịt hơi cay, 5 xe mô tô cùng một số đồ vật, phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Công an phường An Cựu cho biết, khoảng 2h55 ngày 25/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường An Cựu phát hiện một xe mô tô hiệu Air Blade nằm sát dải phân luồng tại vòng xuyến Tố Hữu - Võ Nguyên Giáp, không có người trông giữ. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa phương tiện về trụ sở để xác minh, làm rõ. Qua điều tra, phương tiện trên có liên quan đến 20 đối tượng thanh thiếu niên trên.

Hiện, Công an phường An Cựu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", bắt tạm giam 8 đối tượng, các đối tượng còn lại tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.