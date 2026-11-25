Chiều 25/11, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, Công an phường An Cựu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng, trong đó bắt tạm giam 8 đối tượng. Cơ quan công an hiện củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định.

Lực lượng thuộc Công an TP Huế khởi tố 15 đối tượng thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng, trong đó bắt tạm giam 8 đối tượng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra tại vòng xuyến Tố Hữu - Võ Nguyên Giáp (phường An Cựu), lực lượng công an phát hiện một xe máy Air Blade nằm sát dải phân luồng bùng binh, không có người trông giữ. Qua xác minh, phương tiện này liên quan đến nhóm 20 thanh thiếu niên, trong đó nhiều người chưa đủ 18 tuổi.

Qua điều tra, công an xác định, các đối tượng đã tụ tập, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng dùng vỏ chai bia ném về phía nhóm đối phương, dùng thanh gỗ đập phá xe máy. Đáng chú ý, một thành viên đặt mua bình xịt hơi cay qua mạng xã hội rồi đưa cho các thành viên trong nhóm sử dụng, trong đó có 2 đối tượng trực tiếp dùng công cụ này để tấn công nhóm khác.

Công an phường An Cựu đã phối hợp với công an các địa phương tại TP Huế và TP Đà Nẵng truy xét, làm rõ vụ việc. Tang vật thu giữ gồm 3 bình xịt hơi cay, 5 xe máy cùng một số đồ vật, phương tiện liên quan.