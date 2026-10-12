Ngày 12/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can liên quan vụ hỗn chiến trên đường phố. Trong đó, 7 bị can bị bắt tạm giam, 8 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Huế khởi tố 15 đối tượng trong vụ hỗn chiến trên đường phố.

Theo điều tra ban đầu, tối 19/9, Nguyễn Văn Hợp (SN 2006, trú tại phường Thuận Hóa, TP Huế) bị một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch rượt đuổi, đánh tại khu vực cầu vượt Thủy Dương, phường Thanh Thủy.

Đến khoảng 23h30 ngày 21/9, Hợp rủ thêm 3 người, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm đã đánh mình.

Khi đến nút giao đường Nguyễn Công Duẩn và đường Trần Duy Hưng, nhóm của Hợp gặp một nhóm thanh niên khác đang tụ tập giữa đường. Cho rằng đây là nhóm đã đánh mình, Hợp cùng những người đi cùng lao vào tấn công.

Hai nhóm sau đó xảy ra ẩu đả, sử dụng hung khí truy đuổi, đánh chém nhau qua nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn của người đi đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khẩn trương xác minh, truy xét những người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.