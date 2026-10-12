Huế: Khởi tố 15 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng

15 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”

Trước đó, tối 19/9/2026, Nguyễn Văn Hợp (SN 2006, trú tại phường Thuận Hóa, TP Huế) bị một nhóm thanh niên không rõ lai lịch rượt đuổi, đánh tại khu vực cầu vượt Thủy Dương, phường Thanh Thủy. Đến khoảng 23h30 ngày 21/9/2026, Hợp rủ thêm 3 người khác, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm thanh niên đã đánh mình.

Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Công Duẩn và đường Trần Duy Hưng, nhóm của Hợp gặp một nhóm thanh niên khác đang tụ tập giữa đường. Cho rằng đây là nhóm đã đánh mình, Hợp cùng các đối tượng đi cùng lao vào tấn công. Hai nhóm sau đó xảy ra ẩu đả, sử dụng hung khí truy đuổi, đánh chém nhau qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khẩn trương xác minh, truy xét, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an cảnh báo hành vi mang theo hung khí, tụ tập thành nhóm, rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Mọi mâu thuẫn cần được giải quyết bằng biện pháp phù hợp, không sử dụng bạo lực hoặc hung khí để trả thù. Các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em; người dân khi phát hiện các nhóm có biểu hiện tụ tập gây rối cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để ngăn chặn, xử lý.

Trong thời gian tới, Công an TP Huế sẽ tăng cường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, không để phát sinh các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân.